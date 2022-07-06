أعلنت المديرية العامة لحماية الحدود، إطلاق رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء، لتسجيل النساء الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في وظيفة “الجندي” المؤسسة العسكرية التي تحدد الشروط العامة للتسجيل في الوظائف وتنشر تفاصيل التسجيل من خلال رابط وزارة الداخلية إلى موقع jobs.sa لتسجيل الوظائف العسكرية الحكومية.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء

يمكنك التقديم وظائف حرس الحدود 1443 للنساء من خلال:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتسجيل في jobs.sa.

ثم يتم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لتمريرها إلى الموقع.

انقر فوق رمز الوظائف المتوفرة الآن.

ثم انقر للحصول على وظائف حرس الحدود النسائية.

نموذج طلب التسجيل الإلكتروني.

ثم انقر للموافقة على الشروط والأحكام العامة.

أخيرًا، انقر فوق إرسال الطلب، ثم اطبع النموذج، واحتفظ برقم الطلب، ثم أرسل نسخة للمراجعة.

الشروط العامة للتسجيل

أوضحت المديرية المركزية للقبول وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها كما هو مبين أدناه.

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين وأن يكونوا مستقرين ومستبعدين من التربية مع والديهم في الخارج أثناء خدمة الدولة.

كما ستعطى الأفضلية لأولئك الذين حصلوا على المؤهل المحدد “مدرسة ثانوية أو ما يعادلها” وما فوق.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في أي قضية تنطوي على الفجور أو الأمانة.

أما إذا كانت متزوجة ، يجب أن يكون الزوج من أصل وأصل سعودي.

حيازة بطاقة هوية وطنية مستقلة وصالحة.

تتمتع بصحة عامة جيدة تمكنها من أداء واجبات وظيفتها.

لابد من اجتياز جميع مراحل التقديم والاختبارات المجدولة لملء الوظيفة وكذلك المقابلة الشخصية المطلوبة.

إذا تم الحصول على المؤهلات التعليمية من خارج المملكة، فيجب معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

موعد التسجيل في وظائف حرس الحدود للنساء

كما هو مذكور في إعلان الوظيفة، سيتم فتح رابط تقديم وظيفة حدودية من الساعة 10 صباحًا يوم الأحد 28 مارس 2022، وسيكون التسجيل متاحًا لمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس التالي، الموافق 31/03/2022 الساعة 10 صباحًا.