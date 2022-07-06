نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكم الان” اخر فرصة لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 إلكترونيا وايداع الدعم أغسطس والشروط والضوابط في المقال التالي
“للمُسجلين الجُدد” الموعد الأخير لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 والحصول على دعم أغسطس يعتبر التسجيل في دعم حساب المواطن من ضمن ما يشغل الكثير من المواطنين السعوديين فقد أعلن برنامج حساب المواطن يوم الاثنين 4 يوليو 2022 على مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة وذلك بأمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وقد خصص بقيمة 20 مليار ريال سعودي لمواجهة ظروف الاقتصادية لبعض من المواطنين وأنه قد خصص 10 ملايين لمستفيدين الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، ومن خلال مقالنا سنتعرف على “للمُسجلين الجُدد” الموعد الأخير لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 والحصول على دعم أغسطس.
التسجيل في حساب المواطن 1443
قد تم إطلاق برنامج حساب المواطن عام 2017 م وتم فتح باب التقديم في الدعم من موعد أطلاق حساب المواطن حتى عام 2020 وتم إغلاق باب التقديم، منذ ذلك العام ويعلن البرنامج بعد عامين من إغلاق التقديم بفتح باب التسجيل، وحدد البرنامج أن التسجيل سيكون إلكترونيا وذلك من خلال القيام بالدخول عبر بوابة حساب المواطن ومن ضمن الطرق الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن بعد القرار بفتح التسجيل وهي.
- يتم القيام بالدخول إلى موقع حساب المواطن.
- ثم النقر على إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.
- ثم الضغط على تسجيل.
- سيتم إرسال رسالة نصية برقم المرور المؤقت.
- حيث أنه يتم كتابة كلمة المرور في المربع المخصص له.
- ثم يتم القيام بتغيير كلمة المرور وإدخال كلمة مرور جديدة.
- استكمال البيانات المطلوبة للتسجيل.
- رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.
- قم بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
- ثم النقر على تسجيل.
شروط التسجيل في حساب المواطن 1433 بعد التعديلات الجديدة
كما أنه قد تم التصريح عن بعض من القرارات الجديدة وذلك بحساب المواطن وقد التقرير عن الزيادة المخصصة والتي يتم صرفها للمواطنين المسجلين في حساب المواطن فقد حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول طلب التسجيل، الشروط هي.
- لابد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط الا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- كما أنه يجب ان يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم لمدة 90 يوم.
- عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك ذات قيمة.
- ألا يكون المتقدم موجود في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.
- يشترط ألا يكون المتقدم مسجون أو محبوس.
- أن يكون المتقدم للحصول على دعم من حساب المواطن من ضمن محدودي الدخل أو من ضمن الاسر الاكثر احتياجًا.
- كما أنه سيتم القيام بتقديم المستندات التي تثبت ذلك وعلى أنه صحيحة كما أنه لابد من أن يتم التأكد من الأشخاص المتقدمين من ضمن مستحقي الدعم والمطبق عليهم الشروط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “اليكم الان” اخر فرصة لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 إلكترونيا وايداع الدعم أغسطس والشروط والضوابط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.