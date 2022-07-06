“اليكم الان” اخر فرصة لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 إلكترونيا وايداع الدعم أغسطس والشروط والضوابط

“للمُسجلين الجُدد” الموعد الأخير لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 والحصول على دعم أغسطس يعتبر التسجيل في دعم حساب المواطن من ضمن ما يشغل الكثير من المواطنين السعوديين فقد أعلن برنامج حساب المواطن يوم الاثنين 4 يوليو 2022 على مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة وذلك بأمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وقد خصص بقيمة 20 مليار ريال سعودي لمواجهة ظروف الاقتصادية لبعض من المواطنين وأنه قد خصص 10 ملايين لمستفيدين الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، ومن خلال مقالنا سنتعرف على “للمُسجلين الجُدد” الموعد الأخير لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 والحصول على دعم أغسطس.

التسجيل في حساب المواطن 1443

قد تم إطلاق برنامج حساب المواطن عام 2017 م وتم فتح باب التقديم في الدعم من موعد أطلاق حساب المواطن حتى عام 2020 وتم إغلاق باب التقديم، منذ ذلك العام ويعلن البرنامج بعد عامين من إغلاق التقديم بفتح باب التسجيل، وحدد البرنامج أن التسجيل سيكون إلكترونيا وذلك من خلال القيام بالدخول عبر بوابة حساب المواطن ومن ضمن الطرق الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن بعد القرار بفتح التسجيل وهي.

يتم القيام بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثم النقر على إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

ثم الضغط على تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية برقم المرور المؤقت.

حيث أنه يتم كتابة كلمة المرور في المربع المخصص له.

ثم يتم القيام بتغيير كلمة المرور وإدخال كلمة مرور جديدة.

استكمال البيانات المطلوبة للتسجيل.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

قم بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

ثم النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1433 بعد التعديلات الجديدة

كما أنه قد تم التصريح عن بعض من القرارات الجديدة وذلك بحساب المواطن وقد التقرير عن الزيادة المخصصة والتي يتم صرفها للمواطنين المسجلين في حساب المواطن فقد حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول طلب التسجيل، الشروط هي.