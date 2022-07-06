شروط حساب المواطن الجديد 1443 وحاسبة حساب المواطن الجديد التقديرية هنا رقم حساب المواطن

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عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن الجديد 1443 هو محل بحث متواصل الآن من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج حساب المواطن دخول، فقد زاد البحث بشكل كبير عن رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد وما هي طريقة استخدام الحاسبة حاسبة حساب المواطن الجديد 1443، وجاء ذلك بعد أن أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أوامره للجهات المختصة بفتح التسجيل في البرنامج بعد توقف ظل طويلاً. ويتم التسجيل في البرنامج من خلال بوابة البرنامج الإلكترونية ca.gov.sa، وفيما يخص الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في المتقدم فسوف نوضحها لكم في الفقرة القادمة. كما سنوضح لكم أيضاً حاسبة حساب المواطن الجديد وطريقة استخدامها لمعرفة قيمة الاستحقاق حسب كل حالة على حدة.

شروط حساب المواطن الجديد 1443

أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية قرار بإعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، وتم تخصيص 8 مليار ريال دعم للمستفيدين من البرنامج “دعم إضافي” يصرف لمرة واحدة فقط لنهاية العام الحالي، وقد بدأ البحث في ازدياد عن الشروط الواجب توافرها وهي كالتالي:-

شرط الجنسية هي أولى الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

كما يجب أن يكون المتقدم من حاملي بطاقات التنقل.

الفرد المستقل يستطيع الحصول على الدعم إذا كان 18 عام فأكثر وكان في مسكن منفصل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن الجديد

التسجيل في البرنامج يكون بطريقة إلكترونية عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية. ولكي تتمكن من التسجيل عليك أولاً تفعيل حساب لك على البرنامج بالنقر على تسجيل جديد. وإدخال البيانات المطلوبة وتغيير كلمة المرور واتباع باقي الخطوات حتى يتم عمل حساب جديد لك. أما لو كان لديك حساب مفعل على البوابة في هذه الحالة يتم الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

حساب المواطن سمعنا صوتك

حساب المواطن سمعنا صوتك هي خدمة ضمن خدمات البرنامج الكثيرة والتي يتم من خلالها تلقي استفسارات المواطنين والرد عليهم. ويتم الحصول على هذه الخدمة عن طريق الولوج إلى موقع البرنامج والنقر على أيقونة سمعنا صوتك. كما يمكن التواصل مع البرنامج عن طريق الرقم 19921. أو عن طريق موقع البرنامج الإلكتروني على تويتر.

حاسبة حساب المواطن الجديد 1443 وطريقة استخدمها

بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من خلال استخدامك لحاسبة الدعم عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/CfSOxB779e — حساب المواطن (@citizenaccount) بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من خلال استخدامك لحاسبة الدعم عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/CfSOxB779e — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

حاسبة حساب المواطن التقديرية هي أحد الخدمات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين والتي يتم من خلالها حساب قيمة الدعم للمستفيد على حسب عدد الأفراد التابعين وكذلك الدخل الشهري للمستفيد. ويتم استخدام الحاسبة عن طريق الدخول على البرنامج والضغط على زر الحاسبة التقديرية وتحديد الحالة والضغط على زر احسب.

التسجيل قبل 16 يوليو حتى يتم إدراجك ضمن المستحقين لشهر أغسطس

المسجلين الجدد عليهم التسجيل قبل يوم 16 يوليو الحالي لكي يتم إدراجهم ضمن المستفيدين لشهر أغسطس القادم 2022. وحتى يتم دراسة الأهلية والاستحقاق للدفعة القادمة في شهر أغسطس. لكن بعد هذا الموعد سيتم إدراجهم لاحقاً ولا يستفيدون من الدعم في أغسطس القادم.