منتج آهل 60 ألف ريال بدون فوائد بالتقسيط الميسر 5 سنوات بدون كفيل وبلا رسوم

يمتاز التقديم الآن على منتج آهل بالحصول على قرض بدون فوائد عليه حيث يحصل العميل المتقدم السعودي على مبلغ 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى عند الطلب ولكن تحت شروط معلنة لدى بنك التنمية الاجتماعية حيث المستفيد من منتج آهل لابد أن يكون سعودي الجنسية وعميل إيضًا سابق أي حصل على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية وليس ذلك فقط بل سدد جميع الأقساط الشهرية المتبقية عليه قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة ويريد الكثير من المواطنين الحصول على برنامج منتج آهل السعودي بالمملكة للحصول على قرض بدون رسوم بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى 5 سنوات كحد أقصى للسداد بعد موافقة بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

أهم الضوابط والشروط اللازمة عند طلب منتج آهل لدى بنك التسليف

يمنح بنك التنمية الاجتماعية جميع عملائه السعوديين تمويل منتج آهل السعودي الذي مخصص لخدمتهم ومساعدتهم في مواجهة الظروف المعيشية بالسعودية حيث يتم توفير مبلغ تمويل يبدأ من 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية أو بدون فوائد إضافية عليه وغير ذلك من المزايا ولكن يستفيد منها جميع العملاء السعوديين الذي ينطبق عليهم الشروط والأحكام الواجبة للتمويل كالتالي:

منتج آهل السعودي يحتاج توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة قبل التقديم الإلكتروني على البرنامج التمويلي المسموح بيه ماعدا موظفي الحكومة السعودية لهم الحق في الحصول على قرض آهل بدون كفيل سعودي.

كذلك يطلب بنك التنمية الاجتماعية توفير الدخل الشهري الذي لا يزيد عن مبلغ 12,500 ريال للموافقة على طلب برنامج منتج آهل السعودي بالمملكة.

لابد من توفير العمر المطلوب للتقديم عبر الأونلاين حيث لا يتعدى العمر عند التقديم عن سبعون عام فقط لا غير بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقد حصل قبل ذلك على تمويل إجتماعي مسبق مثل تمويل الأسرة أو الترميم أو كنف للنساء أو الترميم.

مزايا برنامج قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية