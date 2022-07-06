نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” الضمان الاجتماعي المطور 1443 تعرف على موعد صرف رواتب المستفيدين وشروط التسجيل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور إضافي وذلك للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد والمطور والجدير بالذكر أنه قد تم التصريح بشكل رسمي من قبل السيد سعد آل حماد وهو المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك في يوم الاثنين الماضي الموافق 4 من شهر يونيو الجاري 2022 حيث صرح أنه من المقرر صرف راتب الضمان الاجتماعي مرة أخرى وذلك للأشخاص المستفيدين من الضمان سواء القديم أو المطور.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

حيث تم التصريح من قبل السيد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر حساب تويتر الخاص به أنه بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فإنه من المقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي مرة أخرى وذلك للمستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم وأيضا لضمان الاجتماعي المطور.

وكذلك أعلن أنه من سوف يتم إيداع الأموال الخاصة بالأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور والقديم في الحسابات البنكية الخاصة بهم وذلك في غضون ساعات قليلة.

راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يعتبر من الأنظمة الاجتماعية التي تم تأسيسها منذ عدة أعوام ويهدف هذا النظام إلى تحسين مستوى دخل الأشخاص والمواطنين محدودي الدخل وذلك لتقديم الدعم المادي لهم وأيضا من أجل تقديم كافة الخدمات التي تجعلهم أشخاص منتجين في أراضي المملكة العربية السعودية حيث يساهم هذا بشكل كبير في ازدهار المملكة وذلك في كافة المجالات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

يجب على الشخص الذي يرغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 أن تتوافر لديه مجموعة من الشروط وفي حال تواجد هذه الشروط فإنه سوف يتمكن من التسجيل بدون أي تعقيد والشروط تأتي على النحو التالي:

أولا يجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الأبناء بالنسبة للسيدة المطلقة من زوج سعودي الجنسية ويحملون الجنسية السعودية.

أما في حال كان الزوج غير سعودي الجنسية فإنه في هذه الحالة يجب أن يكون لديه إقامة سارية.

ويجب أن تتوافر لديها ورق رسمي يثبت الزواج.

في حال كان المتقدم من ذوي الإعاقات فإنه يجب أن تتوافر لديه بطاقة تنقل سارية المفعول.

رقم شكوى الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكنك الآن أن تتقدم بالشكوى أو تستفسر عن أي شيء ترغب به جول الضمان الاجتماعي عن طريق الاتصال برقم 199912 وسوف يتم الرد عليك بشكل سريع من قبل موظفين خدمة العملاء حيث عن طريق هذه الخدمة سوف تتمكن من الحصول على المعلومات التي ترغب بها بشكل سهل وبسيط وبدون أي تعقيد وانت في المنزل.