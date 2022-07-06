نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع صك حضانه إلكترونيًا والشروط المطلوبة لاستخراج الصك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع صك حضانه إلكترونيًا يعد من الأسئلة التي تشغل العديد من الأمهات والآباء، حيث تعتبر خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها لمواطنيها بدون الحاجة إلي التوجه لأحد المقرات الحكومية، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة استخراج صك حضانة بشكل إلكتروني ومعرفة الشروط المطلوبة لاستخراجه.

خدمة توثيق صك حضانه إلكترونيًا للأم

خدمة توثيق الحضانة عبر ناجز هي خدمة تقدم بشكل إلكترونية لتوثيق واثبات حق الأم في الحضانة، عن طريق ملء البيانات المطلوبة في نموذج إلكترونيا واتباع جميع التعليمات والإجراءات لتوثيق المصادقة على الطلب ، وبعد اعتماد الموثق يتم صدور وثيقة حضانة بشكل رسمي معتمد، وفي المقال سوف نجيب علي سؤال كيف اطلع صك حضانة إلكترونيًا.

حيث تعتبر خدمة إلكترونية تتيح للحاضنة أو وكيلها تقديم طلب توثيق حضانة أطفالها دون 18 سنة وذلك في حالات محددة كطلاقها أو تغيب الأب أو مرضه بشرط ألا يكون هناك نزاع على الحضانة.

كيف اطلع صك حضانه إلكترونيًا

أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إمكانية استخراج صك حضانة بطريقة إلكترونية بسيطة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى بوابة ناجز.

الضغط على زر “ الدخول “.

“. تسجيل الدخول بإدخال بيانات التسجيل وهي: (اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق).

النقر على زر “ تسجيل الدخول “.

“. إدخال الرمز المرسل لرقم الهاتف، ثم النقر على “ متابعة “.

“. تحديد جميع الخدمات الإلكترونية، من أعلى الصفحة.

يجب تحديد الحالات الاجتماعية.

الضغط على زر خدمة “ توثيق الحضانة “.

“. اختيار تقديم طلب إصدار وثيقة جديدة.

قم بتحديد الحضانة.

ثم إدخال البيانات التالية (مقدم الطلب ” الحاضنة أو الوكيل عنها ” – والد المحضون – الأبناء – سبب طلب الوثيقة – الشهود) ومن ثم إرسال الطلب للتدقيق والمصادقة

التحقق من الطلب قبل الإرسال، والموافقة على الإقرار، ثم النقر على أيقونة حفظ وإرسال.

موافقة الشهود بعد المصادقة

صدور الوثيقة في الوثائق المعتمدة.

متطلبات الحصول علي صك حضانه إلكترونيًا

بعد معرفة خطوات استخراج صك حضانه من وزارة العدل ناجز، يجب معرفة المتطلبات والمستندات اللازم توافرها لاستخراج صك الحضانة إلكترونياً:

امتلاك المستفيد حساب على بوابة ناجز.

إرفاق الوكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً بموجب وكالة بعد تصديقها.

توفر وكالة سارية المفعول إذا كان الوكيل مقدماً للطلب.

توثيق الأوراق من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

توفر الوثائق الداعمة حسب متطلبات الخدمة.

شروط حق الحضانه للطفل في السعودية

هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في الحاضن للطفل في السعودية وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد وهي:

أن يكون الشخص الحاضن متبعًا الدين الإسلامي، فلا يجوز إعطاء الحضانة لشخص على غير الدين الإسلامي.

يجب أن يكون الشخص الحاضن سليماً ولا يعاني من أي أمراض نفسية وعقلية.

أن يكون لدى الحاضن القدرة على تأمين كل متطلبات الطفل في جميع مراحله العمرية.

تأمين مكان مناسب للطفل للعيش حياة كريمة خالية من الأمراض.

يشترط ألا تتزوج الأم في مرحلة الحضانة، فإذا تزوجت عادت الحضانة للجدة من جهة الأم.

توفير الأمن والأمان والرعاية الكاملة للطفل.

توفير حاجات الطفل من مأكل وملبس ومسكن، كذلك الرعاية الصحية والتعليمية.

عدم سفر الطفل من المملكة العربية السعودية طوال فترة الحضانة.

أن يكون لدى الحاضن القدرة الجسدية من أجل رعاية الطفل بشكل تام .

لا يجوز للفاسق الحصول على حضانة الطفل.

ويمكنكم أيضًا معرفة شروط الضمان الاجتماعي للمتوجة وللمطلقة والأرملة، ومعرفة طريقة الحصول علي معاش الضمان، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية مستحقات مالية للزوجة المهجورة من أجل الأنفاق علي نفسها وعلي أولادها.

ترتيب أحقية الحضانة في القانون السعودي

تأتي أحقية الحضانة في القانون السعودي على الشكل الآتي:

في الدرجة الأول تكون الحضانة بعد الانفصال بين الوالدين مباشرةً من حق الأم.

عند إثبات عدم قدرة الأم أو أنها غير مؤهلة لرعاية أطفالها، تسقط الحضانة عنها وتكون الحضانة من حق أم الأم، ثم إلى الأخت، ثم إلى أم الأب.

مدة حضانة الأم للبنت والولد في القانون السعودي

تختلف مدة حضانة الأنثى عن مدة حضانة الطفل الذكر في قانون الأحوال بالمملكة العربية السعودية. وتكون مدة الحضانة لكل منهما على هذا الشكل التالي:

تبدأ حضانة البنت في السعودية منذ ولادتها وتنتهي في حال زواج الابنة وانتقالها إلى منزل زوجها.

تبدأ حضانة الذكر منذ ولادته حتى بلوغه سن 15 عام، وقتها يحق للأب رفع دعوى قضائية إلى المحاكم المختصة والطالبة بحضانة ابنه، بعد ذلك يتم استدعاء الطفل ويقوم القاضي بتخيير الطفل بالإقامة إما مع والده أو مع والدته.

التواصل مع خدمة عملاء وزارة العدل السعودية

يمكن التواصل مع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال من داخل المملكة على الرقم: 1950 .

. الاتصال من خارج المملكة على الرقم: 966920001950 .

. مراسلة البريد الإلكتروني: [email protected] .

. التواصل مع حساب التواصل العدلي على تويتر.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بالإجابة علي سؤال كيف اطلع صك حضانه إلكترونيًا ومعرفة كافة الشروط المطلوبة لاستخراج الصك، ومعرفة شروط الحضانة وفقًا لقانون المملكة العربية السعودية.