نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النفاذ الوطني حساب المواطن تغيير رقم الجوال portal.ca.gov.sa رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة النفاذ الوطني حساب المواطن تغيير رقم الجوال للمستفيدين الحاليين والراغبين في التقديم للاستفادة من الدعم، هذا ما آلت إليه إحدى التويتات التي نشرها حساب المواطن تويتر منذ دقائق قليلة ردًا على سؤال طرحه الكثيرون بعد فقدانهم أو رغبتهم في إستبدال الرقم الحالي للجوال برقم جديد آخر، وقد تم إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو الجاري 2022 وبلغت قيمتها 3.1 مليار للمستحقين المستوفيين شروط حساب المواطن الجديدة البالغ عددهم 10 مليون و200 ألف مواطن ومواطنة، شمل هذا الدعم تعويضات الدفعات السابقة بقيمة 25 مليون ريال سعودي، ولذلك سوف نرصد إليكم خطوات استعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن

أصدرت أوامر ملكية جديدة من جهة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي خادم الحرمين الشريفين خلال ساعات ماضية من الآن فحواها تخصيص مبلغ مالي ضمن ميزانية الدولة بقيمة 20 مليار ريال للخطة الإستيراتيجية للحماية الاجتماعية لجميع مواطني المملكة، حيث تم تدفيق 10.4 مليار ريال منهم لصالح حساب مواطن والضمان الاجتماعي المطور ولغيرهم البرامج الإجتماعية الأخرى، وأمر الملك سلمان بذلك بعد النظر في التقارير المرسلة من رئيس الشئون الاقتصادية ولي العهد الآمير محمد بن سلمان، وعلى إثرها تم فتح باب تسجيل جديد حساب المواطن 1443 بزيادة بلغت أكثر من 73% حتى نهاية الشهر الجاري.

النفاذ الوطني حساب المواطن تغيير رقم الجوال

يمكن تغيير رقم الهاتف لحساب المواطن من خلال إتباع الخطوات التالية بالترتيب:

في بادئ الأمر عليك التوجه إلى واجهة برنامج حساب مواطن الرئيسية.

الرئيسية. ادخل الآن اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق المرئي.

عند دخولك إلى صفحة البوابة الأساسية انقر على ايقونة حسابي.

ثم اختر «تغيير رقم الجوال» الموجودة من بين الاختيارات أمامك على الشاشة.

ستنتقل إلى نافذة جديدة لادخال بياناتك الشخصية من تاريخ ميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الجديد.

وبعد تأكدك التام من صحة بياناتك المكتوبة اضغط على مربع تغيير.

وهكذا يتم تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ وإذا واجهتكم مشكلة خلال تطبيق هذه الإجراءات فيمكنكم الاتصال على الخط الساخن للبرنامج 19912.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقديم على الدعم التابع للبرنامج من خلال الخطوات هذه:

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن من خلال اللينك المرفق بالأعلى.

ثم البدء في إنشاء حساب جديد على المنصة من خلال النقر على تسجيل جديد.

يتطلب منك ادخال رقم الجوال وتاريخ الميلاد ورقم هويتك الوطنية.

سيتم إرسال مسدج على جوالك تحتوي على كلمة مرور مؤقتة تسمح بدخولك للموقع.

قم بتغيير كلمة السر ثم استكمال الطلب.

بعد كتابة المعلومات المطلوبة منك قم برفع الوثائق.

وختامًا بمرحلة الإقرار على صحة البيانات التي أدخلتها بنفسك.

وسيتم معالجة الطلب من الوزارة لتوافيكم بالرد في أقرب وقت ممكن.