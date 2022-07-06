“إلـيَكُم”.. ما هى شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين – العاطلين – المتزوجة – المطلقات ؟

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين و العاطلين و المتزوجة . نتعرف عليها في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يرغب الكثير من مستفيدي الدعم في المملكة العربية السعودية للتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور. من أجل إعداد الأوراق اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي. وفي غضون ذلك نود الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي بأمر ملكي صادر من الملك سلمان بن عبدالعزيز – خادم الحرمين الشريفين. وفي الآتي نستعرض معكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار الجديد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

يأتي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. بعدما أعلن وزارة الموارد البشرية فتح باب التسجيل للحصول على الدعم الملكي بشكل شهري. وذلك لعدة فئات معينة أوضحتها الوزارة كما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط مختلفة لراغبي الحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي وذلك للموظفين والعاطلين و المتزوجة والمطلقات. وقد يهمك التعرف على شروط التسجيل لحساب الموطن الجديدة.

وسيتم إيداع راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور. وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة. وذلك نقلًا على لسان “سعد آل حماد” المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية. في تدوينة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”. والتي أوضح خلالها صرف راتب إضافي (مرة واحدة) لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط للتسجيل في النظام الاجتماعي المطور. وذلك حتى يتمكن المواطن من الحصول على الدعم الحكومي. حيث تستهدف المملكة في هذا الأمر تحسين الظروف المعيشة للمستفيدين من هذا الدعم. بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من الدخل للمحتاجين.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للموظفين

نتناول معكم في الآتي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين في المملكة العربية السعودية. والتي حددتها وزارة الموارد البشرية وفق الآتي :

الشرط الأول أن يكون الموظف حاصلًا على الجنسية السعودية. مع إقامته الدائمة في المملكة.

يشترط أيضًا ضرورة امتلاك الموظف ضمان اجتماعي.

إضافة إلى ذلك يشترط ألا يكون الموظف قد استفاد من أي برنامج دعم قدمته المملكة من قبل.

يشترط أيضًا توافر كافة الشروط العامة التي أوضحتها الوزارة من أجل زيادة فرصة القبول.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

ونستعرض معكم في الآتي كافة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين. والتي هى كالتالي:

يشترط أن تكون جنسية المتقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي “سعودية”. مع اشتراط إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية وعدم المغادرة منها قبل صرف الدعم بـ 3 أشهر.

إضافة إلى ذلك يشترط ألا يزيد دخل المتقدم شهريًا عن الحد المانع للضمان والذي هو 1100 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم مالكاً لأي أصول ذات قيمة كبيرة أو سجل مدني.

ويأتي الشرط الثالث ألا يكون المتقدم مقيم داخل أدوار الإيواء الحكومية التابعة للمملكة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. عددًا من الشروط التي تساعد المرأة المتزوجة من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. وهى كالآتي:

يشترط إقامة المرأة المتزوجة بصورة نظامية في المملكة. مع تقديم إثباتات تفيد امتلاكها العقاري كعقد الإيجار أو إيصال كهرباء.

ويأتي الشرط الثاني ألا يتجاوز دخل السيدة المتزوجة الشهري عن الحد المانع المحدد من قبل الضمان الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك لابد أن تكون المرأة المتزوجة حاصلة على الجنسية السعودية.

أن يمضي على هجر الزوجة من قِبل زوجها أكثر من ثلاثة أشهر، وإثبات ذلك عبر شاهدين.

أن تكون المرأة المتزوجة في عمر الشيخوخة.

ألا تكون تمتلك سجلاً تجاريًا أو مهنة.

ألا تمتلك أي عقارات مملوكة للزوجة.

لن تستحق المرأة المتزوجة المعاش الشهري. إلا إذا تغيب الزوج وانقطعت أخباره. أو تعاطي الزوج مواد مخدرة وذلك مع تقديم كافة ما يثبت هذا الأمر . أو كان الزوج قد داخل السجن مع ووجود أبناء تعولهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

إضافة إلى ذلك فقد حددت وزارة الموارد البشرية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات. والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط أن تكون جنسية المطلقة “سعودية”. مع الإقامة الدائمة في المملكة.

ويأتي الشرط الثاني هو عدم امتلاك المطلقة لأي مصدر للدخل.

ومن ضمن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للضمان ألا يقل السن عن 35 عام ولا يزيد عن 65 عام.

عدم إمتلاكها لأي وظيفة في القطاع الخاص أو العام.

ماهو نظام الضمان الاجتماعي المطور

وفق مرسوم ملكي في المملكة العربية السعودية فقد تم تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور في يوم العشرين من نوفمبر الماضي الموافق هجريًا يوم 2-4-1442. حيث يهدف هذا النظام لتحقيق حالة من الاستقرار لدى الأسر المحتاجة للدعم المادي بشكل شهري. والتيسير على حالتهم المادية في ظل الظروف الإقتصادية المضطربة.