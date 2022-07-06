نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ca.gov.sa” تسجيل دخول حساب المواطن 1443 خطوات التسجيل الجديد لدعم المواطنين بالسعودية الفئات المستفيدة من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن خطوات التسجيل ورفع الوثائق بعد إعادة فتح التقديم في البرنامج تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن، عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة، والتي يتم نصوصها على فتح التسجيل في البرنامج، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قام بتخصيص دعم مالي لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومنها ارتفاع الأسعار عالمياً، وتخصيص جزء منها كتحويلات نقدية وذلك للعمل على دعم المستفيدين من حساب المواطن ومن خلال مقالنا سنتعرف على حساب المواطن خطوات التسجيل ورفع الوثائق بعد إعادة فتح التقديم في البرنامج.

التسجيل ورفع الوثائق بعد إعادة فتح التقديم في البرنامج

تم التصريح من قبل البرنامج، عبر حسابه الرسمي على أنه يمكن حالياً بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك بعد ما تم التصريح من قبل الملك سلمان منوهاً بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين وذلك خلال شهر يوليو وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي.

اقرا أيضا:. بدء ايداع الدعم المالي الإضافي في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي بالسعودية

خطوات التسجيل في حساب المواطن

هناك خطوات للتسجيل في البرنامج والتي من بينها هي.

يتم الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن .

ثم يتم إنشاء حساب جديد؛ حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج.

يتم بعدها إدخال بياناته والتي تشمل رقم الهوية، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

حيث أنه يتم تسجيل الدخول للموقع بعد استقبال رسالة على رقم الجوال التي تم تسجيله.

يمكننا القيام بتغيير كلمة المرور.

ثم يتم بعدها إدخال البيانات حيث يقوم المتقدم بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات العامة.

يتم توضيح بيانات العنوان والحساب البنكي والتابعين والدخل وبيانات العقارات.

ترفع الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع الطلب.

لابد من التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة.

ثم يتم النقر على زر تسجيل.

من هم الفئات المستفيدة من حساب المواطن

حيث أنه يتم استفادة بعض من الفئات وفقا لشروط محدده ومنها يستفيد من البرنامج كل من حاملي الجنسية السعودية، وحاملي بطاقات التنقل.

كما يمكن للفرد المستقل الذي يبلغ سنه 18 عاماً أن يتم الاستفادة وذلك في حالة إقامته في مسكن منفصل.

اقرا أيضا:. قيمة دعم حساب المواطن التقريبية بعد التعديلات الجديدة من خلال حاسبة حساب المواطن الجديد

قرارات جديدة للملك سلمان عن حساب المواطن

قد تم تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية ومساعدة الاسر.

يتم الموافقة على تخصيص 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن .

. قد تم العمل على فتح باب التسجيل في حساب المواطن.

إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين في حساب المواطن

قد تم التصريح من قبل المتحدث الرسمي أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين من حساب المواطن وذلك يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي كما أنه قد تم التصريح عن أن برنامج حساب المواطن أودع 120 مليار ريال سعودي كإجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 55 التي تم صرفها الشهر السابق. التسجيل ورفع الوثائق في حساب المواطن