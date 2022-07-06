نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022.. موعد إعلان تسعيرة البنزين الجديدة من ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة دار نقاش بمواقع التواصل الإجتماعي حول سعر البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو، حيث يتم البحث بشكل متزايد عن أسعار البنزين الجديدة لجميع المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في اليوم العاشر من الشهر ويتم نشره وتنفيذه في اليوم الحادي عشر وتكون شركة أرامكوا من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية والمتخصصة في تحديد سعر البنزين حسب الأسعار العالمية والمحلية.

سعر البنزين في السعودية شهر يوليو 2022

أعلن مسؤولو أرامكو للوقود رسمياً عن إطلاق أسعار البنزين الجديدة في العاشر من كل شهر، حيث من المتوقع الإعلان عن أسعار شهر يونيو في 10 يوليو 2022 وستنطبق على جميع أنواع البنزين وسيتم دفع أسعار مختلفة في السعودية في 11 يوليو 2022، ويعاقب كل من يخالف تطبيق هذه الأسعار أو تسليمها، حيث تريد الدولة ضمان السعر ودعم المواطن حسب الأسعار الدولية المقررة.

أسعار البنزين في السعودية

نحن على بعد أيام قليلة من التعرف على الأسعار الجديدة لشهر يوليو من شركة أرامكو التي تقدم أفضل أنواع البنزين في السعودية، بدون شوائب ولكن أيضًا بأسعار مخفضة.

كما ذكرنا أن أرامكو ستعلن عن أسعار جديدة لشهر 10 يوليو، لكن هناك بعض التوقعات من المسؤولين عن أسعار البنزين الجديدة وخبراء في مجال البنزين، حيث تكون الأسعار كالتالي:-

سعر البنزين 91 2.15 ريال سعودي للتر

بينما سعر لتر البنزين 95 2.30 ريال سعودي

سعر اللتر الجاز 0.60 ريال سعودي

يأتي بعد ذلك غاز البترول المسال الذي يبلغ سعر لتر واحد منه 0.70 ريال سعودي

أسعار الوقود لشهر يونيو الماضي

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط عن أسعار الوقود الجديدة في المملكة لشهر يونيو، على النحو التالي: