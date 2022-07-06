نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالخطوات”.. تسجيل حساب المواطن || تعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن عبر الموقع الرسمي ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب المواطن نستعرضها معكم في هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني”. وذلك بعد صدور قرار ملكي يقضي بـ فتح باب التسجيل في حساب المواطن Ca.gov.sa. وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال هذا الأمر تمكين الأسر الأكثر احتياجًا بهدف تحسين ظروفهم المعيشية التي اضطربت خلال الفترة الأخيرة. ولهذا الأمر أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح التسجيل في حساب المواطن الجديد. وفي غضون ذلك نتابع معكم فيما يلي طريق التسجيل الخاصة بالبرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن يأتي بعدما تم إعادة فتح باب تسجيل المستفيدين في البرنامج وذلك بأمر ملكي وفق ضوابط وشروط معينة أوضحتها الوزارة. حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج الحكومية الهامة في المملكة العربية السعودية. والتي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط والضعيف. ولهذا الأمر يقوم برنامج حساب المواطن بتزويد هؤلاء المستفيدين بالدعم المالي بشكل شهري. وفي السطور التالية نتابع معكم طريق التسجيل في حساب المواطن. وقد يهمك التعرف على كم مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن الجديد.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

تتم عملية تسجيل مستفيد جديد في حساب المواطن عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن .

بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد عبر الموقع من خلال إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم. والتي تشمل رقم الجوال ورقم الهوية مع إدخال تاريخ الميلاد.

بعد إتمام عملية التسجيل ستصلك رسالة عبر الجوال. ويوجد بها كلمة سر مؤقتة حتى تتمكن من تفعيل الحساب.

وفي الخطوة التالية تتم عملية تسجيل الدخول وتظهر لك نافذة تطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة.

تتم بعد ذلك عملية استكمال تسجيل بياناتك بعد فتح الحساب. وهى تشمل البيانات الشخصية العامة وبيانات المسكن وأيضًا بيانات الحساب البنكي والدخل.

فور إتمام هذه الخطوة يقوم المستخدم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة

عند إتمام هذه المرحلة قم بتقديم طلب التسجيل.

وبعد ذلك ستتم عملية مراجعة تسجيل جديد لحساب المواطن.

وفي السياق ذاته يمكن لصاحب الحساب المسجل إضافة تابع أو مولود جديد على نفس الحساب الذي تم تسجيله عبر موقع حساب المواطن. وذلك من خلال الدخول إلى صفحة اضافة تابع جديد.

تسجيل حساب المواطن

ونستعرض معكم في الفيديو التالي طريقة التسجيل في حساب المواطن لراغبي التقديم والاستفادة من الدعم المالي الشهري الذي تمنحه المملكة العربية السعودية لمواطنينها. حيث تتم عملة تسجيل حساب المواطن من خلال إدخال كافة بيانات المستفيد مع إرفاق المستنندات المطلوبة ويليها بعد ذلك إمكانية تقديم طلب استحقاق الدعم.

طريقة تقديم اعتراض عدم الأهلية في حساب المواطن

نتناول معكم في الآتي خطوات تقديم اعتراض عدم الأهلية في حساب المواطن. وهي إحدى الخدمات التي تتيحها وزارة الموارد البشرية لمستحقي الدعم. والتي تتم من خلال طلب مراجعة بيانات صاحب الحساب وذلك في مدة لا تزيد عن تسعون يومًا من إصدار نتيجة الأهلية. وتتم عن طريق النقر على “تاريخ الاستحقاق” والتي يظهر فيها أسباب الرفض. وبعدها يمكنك رفع اعتراض وإدخال البيانات المطلوبة في النافذة. ثم إرسالها للبرنامج مرة أخرى.