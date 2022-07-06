الحاسبة التقديريه لحساب المواطن 1444 وطريقة التسجيل للعُزاب عبر ca.gov.sa

إن الحاسبة التقديرية الخاصة بحساب المواطن تستخدم في القيام بحساب قيمة الدعم الجديدة، فلقد صدر مؤخراً قراراً من الملك سلمان خادم الحرمين لإعادة دعم حساب المواطن بعد ما تم دراسة التضخم العالمي وأثره السيء على كافة الأسر السعودية، ولذلك فإن مقالنا هذا سيوضح لكم طريقة استخدام الحاسبة التقديريه لحساب المواطن.

الحاسبة التقديريه لحساب المواطن

بإمكانك أن تتعرف على القيمة الخاصة بالاستحقاق التقديري بحساب المواطن من خلال الحاسبة التقديرية، وهذا يتم من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

عليك أن تفتح بوابة حساب المواطن.

تضغط على خانة الحاسبة التقديرية.

تحدد بعد ذلك الحالة المتواجدة بالخيارات.

تضغط على كلمة احسب.

سترى أمامك مبلغ الاستحقاق التقديري.

طريقة التسجيل بحساب المواطن للعزاب

بإمكانك أن تقوم بالتسجيل بحساب المواطن إن كنت أعزب وتستفيد من هذا الدعم الذي يقدم للمواطنين المستقلين، وإليكم خطوات التسجيل وهي كالآتي:

تدخل للموقع الإلكتروني التابع لحساب المواطن.

تضغط على خانة التسجيل بالصفحة الرئيسية.

تقوم بتعبئة بيانات التسجيل التي تكون مطلوبة حتى تتمم التسجيل، وإليكم هذه البيانات وهي كالآتي:

أولاً الاسم كاملاً.

عليك أن تضيف رقم الجوال.

تكتب رقم البطاقة الخاصة بالهوية.

تضيف تاريخ الميلاد.

تكتب عنوان البريد الإلكتروني.

تؤكد بعد ذلك البريد الإلكتروني.

تضيف رمز التحقق.

عليك بإدخال رقم الحساب.

تضغط على كلمة تسجيل.

تدخل رمز التفعيل للحساب المرسل بالهاتف.

ترفق جميع المعلومات التي يتم طلبها من بطاقة الأحوال عبر وثيقة الدخل الشهر.

تضغط على التقديم للطلب.

تحديث بيانات حساب المواطن

بإمكانك أن تقوم بتحديث البيانات التابعة لحساب المواطن من خلال الاتباع لبعض الخطوات المساعدة في ذلك وهي كالآتي: