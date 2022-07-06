نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1443 ca.gov.sa وطريقة إنشاء حساب جديد مع شروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1443 تم فتحه مرة آخرى بناءًا على الأوامر الملكية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الساعات الماضية من ليلة البارحة، وجاء ذلك الأمر الملكي تطبيقًا للتقارير المرسلة من قبل ولي العهد الآمير محمد بن سلمان في ضوء دراسة الجدوى والخطة الموضوعة مسبقًا من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يرأسه سيادته؛ وذلك لحماية الأسر المتوسطة والفقرة وممن تنطبق عليهم شروط استحاق راتب حساب مواطن من الأزمة المادية في ظل مواجهة الموجة الاقتصادية الراكدة عالميًا في الآونة الأخيرة، ومن ثم كان علينا أن نستعرض بين أيديكم طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب وغيرهم من الفئات المستحقة.

برنامج حساب المواطن ca.gov.sa

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا منذ ساعات قليلة ماضية بتخصيص دفعات مالية جديدة بمقدار 20 مليار ريال سعودي مساندة لأبنائه المواطنين والمواطنات داخل أراضي المملكة العربية السعودية في مختلف البرامج الاجتماعية المساعدة للمواطن هدفًا لتحقيق رفاهيته وتحسين مستوى دخله المعيشي، ويتضمن هذا الدعم مالي مبلغ وقدره 10.4 مليار ريال مخصصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذلك برنامج دعم صغار مربي الماشية، وعلى رأسهم مستفيدي حساب المواطن.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1443

يمكن تسجيل جديد حساب المواطن 1443 من خلال تنفيذ الخطوات التالية بكل سهولة ويسر عبر الموقع الرسمي للبرنامج وتتمثل في:

الخطوة الأولى عليك الذهاب إلى رابط حساب مواطن الالكتروني.

الالكتروني. ثم عليك إنشاء حساب جديد برقم الهوية على بوابة البرنامج الإلكترونية.

ادخل كافة البيانات الخاصة بك (رقم هويتك كما هو موجود بالهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ ميلادك).

عند الولوج إلى الموقع سيتم إرسال مسدج إلى رقم جوالك تحتوي على كلمة المرور المؤقتة للدخول.

ثم قم بتغير كلمة السر واضغط على تأكيد.

وراجع المعلومات التي أدخلتها بدقة وبعد ذلك عليك الإقرار بصحة تلك البيانات.

ويتم حينئذ تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن 1443 وسيطلب منك رفع الوثائق والأوراق اللازمة.

وادخل باقي بياناتك المطلوبة مثل العنوان وحسابك البنكي والدخل الشهري والعقارات إن وجد.

بالأخير اضغط على ايقونة التسجيل.

وتستطيع أخي الكريم ترك تعليقًا أسفل المقالة في حال إن تعثر عليك التسجيل، فعليك السؤال وعلينا الجواب.

وأشار برنامج حساب مواطن أن الأهلية معناها أن الجنسية السعودية هى شرط أساسي للمستفيد، ومعيار الإقامة، في حين أن الاستحقاق الفعلي للمتقدم المواطن يكون بناءًا على عدد من الشروط وتتضمن أعمار أفراد الأسرة وعددهم، إضافة إلى إجمالي دخلهم الشهري لكل الأفراد، ويمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية الالكترونية وقد أشارنا إلى ذلك مسبقًا.

ويعد حساب مواطن المنطلق في عام 2017 واحدًا من أكثر برامج الحماية الاجتماعية فعالية وكفاءة على مرور الخمس سنوات المتتالية، وقد نفذ أكثر من 5 مليون عملية تشغيلية خلال العام الجاري على جميع المنصات التابعة له وعلى رأسهم صوتك مسموع وحساب خدمة المستفيدين ومركز الاتصال والحساب الخاص بالمتحدث الرسمي للمنصة عبر موقع السوشيال ميديا العالمي تويتر.