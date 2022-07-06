طريقة تغير رقم الجوال في حساب المواطن بالخطوات التفصيلية 2022

يمكن تغير رقم الجوال في حساب المواطن 1444 عن طريق تسجيل الدخول في الحساب الخاص بالمستخدم الذي يرغب في تعبير رقم هاتفه، ويتم ذلك وفقا لاتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص برنامج حساب المواطن.

اضغط فوق مربع “ دخول ” الذي يظهر أعلى الصفحة.

” الذي يظهر أعلى الصفحة. قم بإدخال اسم الشخص المستفيد أو رقم الهوية الخاصة به في المكان المخصص لذلك.

ثم قم بتسجيل كلمة مرور الخاصة بالمستخدم.

بعد ذلك ادخل رمز التأكيد.

اضغط علي خانه “ تسجيل الدخول ” الموجودة في الأسفل.

” الموجودة في الأسفل. اختر من الصفحة الرئيسية “ بيانات المستفيد ” أو “ حسابي “.

” أو “ “. حدد خيار “ تغيير رقم الجوال “.

“. أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد الهجري.

ادخل محل الإقامة ورقم الهاتف الجديد.

اكتب تاريخ الانتهاء الخاص بطاقة هوية المستخدم.

اضغط على مربع “ تغيير ” الموجود أسفل الصفحة.

” الموجود أسفل الصفحة. وبعد ذلك يتم تغيير رقم الهاتف إلى الرقم الجديد.

وإذا كنت من عملاء بنك الراجحي فيمكنك تغيير رقم الهاتف الجوال في الراجحي عن طريق النت أو الصراف الآلي أو البنك بكل سهولة ويسر وبطريقة إلكترونية مبسطة.

متطلبات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

لقد أتاح الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج إمكانية تغيير رقم الهاتف الجوال المحمول في برنامج حساب المواطن : لأن في السابق كان تغيير رقم الهاتف مقتصر على التواصل مع خدمة العملاء، ولكي حاليا أصبح يتم تغييره بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي، ويتم ذلك وفقا للمتطلبات والشروط التالية:

يحب ألا يكون الهاتف ثم استخدامه من قبل الأشخاص المستفيدة من الضمان الاجتماعي بالمملكة السعودية.

لابد أن يكون رقم الهاتف الجديد الخاص بالمستفيد غير مستجل على برنامج حساب المواطن بحساب شخص آخر.

يجب أن تم التسجيل برقم الهوية الوطنية للمستفيد من أجل إتمام عملية تغيير رقم الهاتف الخاص بحساب المواطن.

لا بد من إدخال تاريخ البلاد الهجري المسجل على صفحة تغيير رقم الهاتف

بعد ذلك يلزم إدخال الرقم الهاتفي الجديد في أمل تأكيده.

تعديلات حساب المواطن الجديدة 1444

أضافت الحكومة السعودية بعض التعديلات الجديدة في برنامج حساب المواطن، وهذه التعديلات هي على النحو الآتي:

إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن وفق الضوابط التي أعلنت عنها الوزارة.

تخصيص ما يقارب 8 مليارات ريال سعودي كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العالم الحالي.

تخصيص مبلغ ما يقارب 408 ملايين ريال سعودي كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

نسيان رقم الجوال في حساب المواطن

في حاله نسيان الرقم الجوال في برنامج حساب المواطن فهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدم أتباعها، وهي كالآتي:

التواصل مع الرقم المجاني الخاص بخدمة العملاء الآتي: 19912.

تقديم طلب للانتقال إلى موظف الخدمة.

قم بإعطاء الموظف رقم حساب المواطن الخاص بالمتصل ورقم هويته.

سوف يتحقق الموظف من صحة المعلومات الخاصة بالمستخدم برقم الجوال.

بعد ذلك سيغير له رقمه الجوال ليتمكن من الوصول إلى حسابه.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2022

أعلن حساب المواطن عبر صفحته الرسمية هلي تطبيق تويتر بأن تم إصدار نتائج الأهلية للدفعة 56 بأنه قد تم إيداع ما يقارب 1.8 مليار ريال سعودي، حيث يكون موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو للعام الحالي في يوم الأربعاء 6 من شهر يوليو عام 2022 ميلادي، وهو ما يوافق يوم الأربعاء بتاريخ 7 ذي الحجة عام 1443 هجري، ولكن يوجد هناك استثناء فيما يتعلق بموعد نزول حساب المواطن.

ويأتي هذا الاستثناء في حاله تصادف موعد النزول يومي “الجمعة – السبت” ففي حاله مصادفة موعد نزولها يوم الجمعة فيتم صرفها يوم الخميس، وفي حال صادف نزولها يوم السبت فيتم صرفها يوم الأحد، ومن هنا نستدل أن التأجيل يكون بمقدار يوم واحد فقط كون أن كلاً من يومي الجمعة والسبت هما عطلة رسمية.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكن لأي مواطن سعودي مستفيد من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي وذلك من خلال العديد من الخطوات البسيطة وهي:

الانتقال إلى موقع حساب المواطن مباشرة.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول عبر الموقع.

قم بكتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لها.

في الخانة المخصصة لها. ثم إدخال كلمة المرور في المكان الخاص بها.

يجب مراعاة كتابة كلمة المرور ورقم الهوية بالشكل الصحيح.

إدخال رمز التحقق والتأكد من كتابته بصورة صحيحة.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

النقر على خيار “ دراسة الأهلية “.

“. النقر على أيقونة “نتائج الاستعلام“.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يمكن لأي مواطن سعودي مستفيد من برنامج حساب المواطن التواصل مع البرنامج، وذلك من خلال عدة طرق وهي على الشكل الآتي:

التواصل عبر الاتصال: وذلك من خلال رقم حساب المواطن المجاني 19912 ، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس. كما من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.

، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس. كما من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً. التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك عن طريق الدخول إلى منصة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa ، وذلك ممكن على مدار 24 ساعة.

، وذلك ممكن على مدار 24 ساعة. التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع الخاصة بالتواصل المباشر مع فريق الدعم الفني الخاص ببرنامج حساب المواطن والتي يمكن الاستفادة منها بالدخول، وذلك على مدار 24 اليوم.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي خطوات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن ومعرفة الشروط الواجب توافرها من أجل إتمام عملية التغيير، بالإضافة إلي التعرف علي التعديلات الجديدة في برنامج حساب المواطن.