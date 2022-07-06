تسجيل جديد حساب المواطن 1443 عبر رابط ca.gov.sa

تسجيل جديد حساب المواطن، تبدأ عمليات البحث عن كيفية التسجيل في حساب المواطن وخصوصا عند اقتراب موعد صرف البرنامج في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف انه يتم الصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي وعندما يتوافق يوم نزول حساب المواطن عطلة رسميه يتم الصرف اليوم الذي قبله أو الذي يليه، وقد تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن كيفية تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية من خلال رابط ca.gov.sa، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد اصدر أمر ملكي جديد بإعادة فتح تسجيل حساب المواطن الجديد ويأتي هذا القرار بعد توضيح خالد الحرمين الشريفين للحالة الاقتصادية للمملكه، حيث أن هذه الحالة أدت إلى ارتفاع الأسعار في المملكة مما أدي إلى احتياج الأسر الفقيرة إلى الدعم المالي، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على خطوات تسجيل جديد حساب المواطن.

تسجيل جديد حساب المواطن

الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين يحرص دائما إلى حماية الأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية بل ويسعى إلى تقديم الدعم لمستحقيه من هذه الأسر، خصوصا بعد الارتفاع الكبير للأسعار داخل المملكة بل وفى العالم أيضا اجراء الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وجاء حساب المواطن وهو ضمن برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، ويبحث حاليا كل هذه الفئات إلى خطوات تسجيل جديد حساب المواطن من اجل حصولهم على الدعم المالي المقدم من البرنامج، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط الحصول على حساب المواطن وكيفية التسجيل الجديد في حساب المواطن.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

أولا عليكم الدخول على رابط ca.gov.sa.

قم بالنقر على تسجيل حساب جديد.

تسجيل الدخول بالبيانات الجديدة إلى الموقع، من خلال استقبال رسالة نصية عبر الجوال، تحتوي على كلمة سر مؤقتة لاستكمال التسجيل.

قم بتغيير كلمة السر، يقوم المتقدم بتغيير كلمة السر.

قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك، وذلك حتى يتمكن المتقدم من إكمال طلب التسجيل.

رفع الوثائق المطلوبة، إذ تظهر الوثائق المطلوبة عند إتمام رفع الطلب.

يتم التأكد في النهاية من البيانات ثم مراجعة البيانات، والإقرار بصحة البيانات، ثم تقديم طلب التسجيل.

شروط حساب المواطن