نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 وشروط التقديم الجديدة بعد التعديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 أعلن برنامج حساب المواطن يوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022 عن فتح باب التسجيل في الدعم، وهذا القرار بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 10 مليون ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وهذا لمواجهة الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد من ارتفاع الأسعار لذلك تم فتح باب التسجيل، مما أعلن البرنامج عن مجموعة من التعديلات والشروط التي يجب توافرها في المتقدم لطلب التقديم في حساب المواطن.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1443

منذ عامين من إغلاق باب التسجيل في حساب المواطن من عام 2020 ولم يتم أضافة دفعة جديدة، حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدم دعم مادي لمستحقي الدعم بشكل شهري يساندهم في أعباء الحياة وغلاء المعيشة، كما أعلن حساب المواطن عن طريقة التقديم وهو عبر موقع حساب المواطن الرسمي، يتم تسجيل البيانات ورفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم يتم مراجعة الطلب للتأكد من صحة البيانات.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443 كمستفيد جديد

يمكن لجميع المواطنين السعوديين التقديم في برامج حساب المواطن للاستفادة من الدعم بالخطوات التالية:

اولا يقوم المواطن بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بكتابة رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.

ثم الضغط على تسجيل.

سيتم إرسال رسالة برقم المرور المؤقت.

قم بإدخال رقم المرور المؤقت وإدخال كلمة مرور جديدة.

ثم قم باستكمال البيانات المطلوبة للتسجيل من حساب المواطن.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم الضغط على تسجيل.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

شروط التسجيل في حساب المواطن 1443

بعد التعديلات الجديدة التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن بخصوص التسجيل في حساب المواطن وضع البرنامج بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم و شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن هي:

يشترط أن يكون المواطن المتقدم من أصل سعودي (يستثني من ذلك المرأة المتزوجة من رجل غير سعودي).

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن تكون المواطن مقيم في السعودية بشكل دائم لمدة 90 يوم أخر عام.

يشترط ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

ألا يكون مسجون.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك ذات قيمة.

أن يكون من محدودي الدخل.

لابد من مراجعة هذه الشروط جيدًا قبل التسجيل في حساب المواطن، ففي حالة تغيير بيانات المتقدم يقوم بتحديث بيانات حساب المواطن لكي لا يتم إيقاف الدعم