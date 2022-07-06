نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى المبارك من المواعيد الهامة والتي يبحث عنها عدد كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث أن عيد الأضحى المبارك يتميز بعده مميزات تختلف عن أي عيد أخر حيث اختصه الله عز وجل بذبح الأضحية من بعد صلاة العيد وطوال أيام العيد الأربعة، فالمسلمون يستعدون قبل العيد بشراء اللحم أو شراء الأضحية بالإضافة إلى شراء الملابس الجديدة للأطفال وللكبار حتي يشعروا ببهجة العيد، ومن جانب أخر تتم فريضة الحج قبل العيد بأيام والوقوف بعرفات ثم ختام باقي شعائر الحج في أيام عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك من المواعيد الهامة والتي يبحث عنها عدد كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث أن عيد الأضحى المبارك يتميز بعده مميزات تختلف عن أي عيد أخر حيث اختصه الله عز وجل بذبح الأضحية من بعد صلاة العيد وطوال أيام العيد الأربعة، فالمسلمون يستعدون قبل العيد بشراء اللحم أو شراء الأضحية بالإضافة إلى شراء الملابس الجديدة للأطفال وللكبار حتي يشعروا ببهجة العيد، ومن جانب أخر تتم فريضة الحج قبل العيد بأيام والوقوف بعرفات ثم ختام باقي شعائر الحج في أيام عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022



يبحث عدد كبير من الأشخاص عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في السعودية ومصر وجميع البلدان العربية والعالم، فهذا العيد هو العيد الوحيد الذي تلتزم بموعده جميع الدول العربية والأجنبية بسبب فريضة الحج لأن الحجاج يأتون من جميع أنحاء العالم لأداء الفريضة الخامسة من أركان الإسلام، وتم تحديده فلكيا حيث يوافق 9-7-2022 وهذا اليوم يوافق يوم السبت، وسوف تكون وقفة العيد يوم عرفات سوف توافق الجمعة 8-7-2020.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

وبذلك سوف تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الجمعة 8-7-2022 وتستمر حتي الثلاثاء 12-7-2021 وهذه هي إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء كانوا عاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويختلف عيد الأضحى هذا العام عن باقي الأعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال علي جميع المواطنين سواء في المملكة العربية السعودية أو في جمهورية مصر العربية وفي بعض البلدان في جميع أنحاء العالم.

أما بالنسبة لفريضة الحج هذا العام، أصدرت السلطات السعودية قرار بإتاحة الحج لهذا العام فقط لمن هم داخل المملكة ولا يعتدي سنهم عن 65 عاما مع تقليل عدد الحجاج مع أخذ جميع التدابير الاحترازية حيث وصل عدد الإصابات في المملكة إلى 100 ألف حالة حتي الآن، الجدير بالذكر أن فريضة الحج تم إلغائها من قبل في العصور السابقة عام 1798 بسب الحملة الفرنسية علي مصر

أن عدد الحجاج السنوي عدد ليس بقليل حيث يبلغ 2.5 مليون حاج سنويا ويكون الحج به تزاحم كبير من جانب ومن جانب أخر أن المملكة أوقفت حركة الطيران الدولية حتي يتم تقليل عدد الإصابات اليومية من فيروس كورونا ويتم القضاء عليه تدريجيا، كما طالبت منظمة الصحة العالمية من المملكة العربية السعودية بضرورة تأجيل الحج لهذا العام ولكن المملكة لم تلتزم بهذا القرار حتي لا تلغي شريعة أساسية من شعائر الإسلام حيث أن الإيرادات العائدة علي المملكة من الحج والعمرة تبلغ 12 مليار دولار في السنة.