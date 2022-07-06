نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية 1443 ca.gov.sa عبر الجوال شروط الاستحقاق والأهلية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية 1443، تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار أوامر ملكية جديدة إلى الحكومة السعودية بإعادة فتح التسجيل الجديد في حساب مواطن لبعض الفئات التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي سنعلن عنها تبعًا، وجاء ذلك الأمر الملكي تأييدًا للتقارير الرسمية التي أرسلها ولي العهد السعودي الآمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية لرفع مستوى تحسين ورفاهية المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية في ظل الركود الاقتصادي والأعباء المتزايدة تأثرًا بالأزمات المالية التي يمر بها العالم بأسره، وسنتعرض خطوات إنشاء حساب جديد في حساب المواطن خلال السطور القليلة المقبلة.

حساب المواطن الجديد

صدق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالأمس على رفع الدعم المالي لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار الجنونية ومساندة بعض البرامج الاجتماعية الهادفة لتحسين دخل مستوى الفرد والأرملة والمطلقة وغيرهم من الفئات المستحقة للإعانة المعيشية، وقدر الدعم المالي بقيمة 20 مليار ريال سعودي منهم 10.4 مليار نقدية مباشرة لبرنامج حساب مواطن ودعم صغار مربي الماشية، وكذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأكد البرنامج أن الفئات المستحقة لـ دعم حساب المواطن تتمثل في المواطنين الحاملين للجنسية السعودية، وكذلك لحاملي بطاقات التنقل، ويمكن ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك التقديرية من خلال استخادم الحاسبة التقديرية في أربع خطوات الأولى افتح بوابة حساب المواطن، ثم اضغط على الحاسبة التقديرية، سيظهر أمامك مبلغ الاستحقاق التقديري، سيطلب منك تحديد حالتك، وأخيرًا انقر على ايقونة احسب.

طريقة تغيير الجوال في حساب المواطن

قد يتطلب أحيانًا البرنامج تحديث بيانات حساب المواطن ومنها رقم هاتفك المحمول، وذلك من خلال الطريقة التالية:

أول طريقه هى الاتصال على الرقم الموحد 19912 وطلب تحديث رقم الجوال الخاص بك. سيصلك بعده كلمة السر المؤقتة لاستخدامها في دخول حساب مواطن جديد. ثم ادخل رقم الهوية وكلمة المرور المرسلة على هاتفك وحدث بياناتك الآن.

تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية 1443

بعض الاطلاع على شروط حساب المواطن للنساء وغيرهم من الفئات المستحقه للراتب الشهري، لم يتبق إلا خطوات التسجيل في حساب مواطن الجديد:

أولًا عليك أن تنشئ حسابًا جديدًا من خلال الانتقال إلى البوابة الإلكترونية.

سيطلب منك رقم الهوية الخاص بك، ورقم جوال باسمك، وتاريخ ميلادك.

سيرسل لك الرد الآلي رسالة بها كلمة المرور المؤقتة على الجوال الذي ادخلت رقمه في الخطوة السابقة.

بعد التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال ودخول الموقع.

اكمل البيانات المطلوبة بدقة ثم اضغط على الإقرار بصحة المعلومات.

تأتي خطوة رفع الوثائق والأوراق لإتمام الطلب.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 56 لشهر ذو الحجة 1443 خلال ساعات قليلة.

تم إيداع راتب حساب المواطن الدفعة 56 شهر ذو الحجة 1443 يوليو 2022 للمستحقين الذين أكملوا طلباتهم بالبرنامج على أن تستمر إلى يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله تعالى، وجاء ذلك عبر تويتة نشرها برنامج حساب مواطن منذ دقائق قليلة على موقع التغريدات القصيرة ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتابعونا بإستمرار سنواصل التحديث حول التعديلات.

ما هي شروط حساب المواطن 1444