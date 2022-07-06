نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 والشروط اللازمة للتسجيل ca.gov.sa في المقال التالي
منذ أن بدء إيداع الدفعة 56 في حسابات للمستفيدين من الدعم الحكومي، وتزايدت معدلات البحث بشكل كبير عن رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443، خاصة بعدما تم الإعلان من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عن الأمرالملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بخصوص بدء استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني ca.gov.sa، وإليكم التفاصيل.
تسجيل جديد حساب المواطن 1443
أعلن المسؤولون عن برنامج حساب المواطن بأنه يمكن تسجيل جديد حساب المواطن 1443، حيث أنه من المفترض أن يتم إيداع الدفعة رقم 56 في حساب المستفيدين المكتملة طلباتهم بداية مناليوم الأربعاء 6 يوليو 2022م، 7 ذو الحجة 1443هـ ، وسوف يستمر الصرف حتى نهاية اليوم، ويشمل مبلغ الدعم الإضافي ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وقد صدر أمر ملكي من قِبل “الملك سلمان بن عبد العزيز” بالموافقة على تخصيص دعم مالي للمستحقين بمبلغ قيمته 20 مليار ريال لمواجهة صعوبات الحياة و تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، يخصص منها 10.4 مليار ريال لدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذلك برنامج حساب المواطن، بالإضافة إلى برنامج دعم صغار مربي الماشية في المملكة السعودية.
رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية
يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 وعنخطوات التسجيل، حيث بدأ إطلاق البرنامج من أجل تخفيف الظروف المعيشية الصبة التي خلفتها آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة ويقدم هذا الدعم للأسر الفقيرة وذوي الدخل المنخفض، ويمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية
- أولاً يجب الدخول مباشرة إلى رابط “حساب المواطن” الإلكتروني.
- ثم النقر على أيقونة “تسجيل جديد”.
- بعد ذلك يجب إدخال “رقم الهوية الوطنية” الخاص بالمتقدم ومن ثم كتابة “تاريخ الميلاد” و “رقم الجوال”.
- يجب القيام بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن وكتابة كلمة المرور.
- كتابة “جميع البيانات”.
- إدراج كافة الأوراق والمُستندات المطلوبة.
- الضغط على تبويب “تقديم الطلب” بعد مراجعة جميع البيانات التي تم إرفاقها.
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