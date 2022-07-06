نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون إيداع أول قسط 100,000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون اشتراط إيداع أول قسط شهري يستطيع العميل الآن من الحصول على تمويل شخصي بقيمة ربما تصل إلى 100,000 ريال وأيضاً دون الحاجة لكفيل أو تحويل الراتب الشهري فدائماً العملاء السعوديين يحاولوا البحث عن أفضل الحلول التمويلية الميسرة والتى يتناسب مع احتياجات العملاء لذلك نتحدث اليوم عن عرض تمويلي لا يشترط لوجود كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب وذلك للمبالغ المالية حتى 100,000.

بدون إيداع أول قسط 100,000 ريال عبر شركة النايفات

إحدى أهم المنتجات التمويلية الميسرة التى تقدمها شركة النايفات للتمويل بالسعودية هو تمويل التورق والذى يتيح للمواطن السعودي الحصول على تمويل شخصي بقيمة إجمالية بلغت 300,000 ريال سعودي ولكن المبالغ المالية حتى 100,000 ريال لا تحتاج لوجود كفيل ولا تحويل الراتب الشهري ولكن هناك عدد من الشروط التى حددتها شركة النايفات للتمويل من أجل الحصول على الموافقة الفورية والشروط هي

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 20 عام وأيضاً لا يتعدى 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد عند طلب التمويل.

اشترطت أيضاً شركة النايفات أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يستطيع كل من السعودي والسعودية طلب تمويل شركة النايفات.

مزايا التمويل الشخصي عبر شركة النايفات للتمويل

القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل بالمملكة العربية السعودية صمم بمزايا تمويلية متنوعة للأفراد تجعلة يتناسب مع ما يحتاج إليه العميل ويتميز هذا التمويل بالآتي

يمتاز تمويل شركة النايفات بأن مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز تمويل النايفات بالسعودية بأنه ذات هامش ربح تنافسي طوال فترة التمويل.

يمتاز أيضاً تمويل شركة النايفات بالسعودية بأنه متاح بالتقسيط الميسر على 60 شهر.

يوفر تمويل شركة النايفات مبالغ مالية تبدأ من 10,000 ريال سعودي وربما يصل إلى 300,000 ريال سعودي.

المبالغ المالية حتى 100,000 ريال لا تحتاج إلى وجود كفيل أو تحويل الراتب.

كما يتميز تمويل شركة النايفات بأن العميل يستطيع تجديد التمويل.

لا يشترط أيضاً إيداع أول قسط شهري عند طلب التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة النايفات

هناك عدد من المستندات التي لابد من أن يقدمها العميل الراغب فى حالة طلب التمويل الشخصي لدى شركة النايفات ومن بين تلك المستندات ما يلي