نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر أخبار حساب المواطن الجديد الشروط ورابط التسجيل وكم زيادة حساب المواطن الجديدة بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر أخبار حساب المواطن الجديد نوضحها بالتفصيل عبر موقع ثقفني الإخباري، وذلك بعد ان طرأت العديد من التعديلات الجديد مساء يوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022. فقد تم تعديل نظام المواطن ليتضمن اعاده فتح باب التسجيل ببرنامج الدعم الاضافي، وزيادة قيمة الدخل للمواطن، بالإضافة إلي شمول 3 فئات للتسجيل، اليكم اخر أخبار حساب المواطن الجديد اليوم.

اخر أخبار حساب المواطن الجديد اليوم

اعلن حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر، عن اعادة فتح باب التسجيل بالبرنامج، وبناءً علي ذلك فقد تم بَدْء تنفيذ التعديلات الجديدة بالبرنامج.

وفي نفس السياق السابق فقد جاء التفويض لإعادة التسجيل بالبرنامج من التوجيه السامي لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز. فقد خصص مبلغ مالي قدره 8 مليارات ريال سعودي كدعم إضافي للمستفيد من الراتب الشهري، على أن يتم صرف الزيادة حتي نهاية السنة المالية للعام الجاري.

بالإضافة إلي ما سبق ذكره اعلاه، فقد وضح المتحدث الرسمي للبرنامج يتم دفع مبالغ الدفعة 56 من حسابات المواطنين. يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022 وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم الأهلية، علي ان يتم شمول مبلغ الدعم الإضافي للدفعة الحالية.

تسجيل جديد حساب المواطن 1444

من الجدير بالذكر إن برنامَج الدعم المالي حساب المواطن؛ تم طرحه وتقديمه للمواطن السعودي ليكون سبب في تخفيف الأعباء، وتقديم مبلغ مالي شهري مستدام لمساعدة الأسر الأشد احتياج والأسر الذين يتعرضون للأذي من فرض التوسع الاقتصادي، وغلاء الأسعار، ويتم التسجيل بالبرنامج على النحو التالي:

الولوج إلي رابط البوابة الإلكترونية.

يجب على العميل الضغط على تبويب انشاء حساب جديد.

يتم فتح صفحة بها حقول فارغة يجب تدوين البيانات بها.

يتم إرسال رسالة بها كلمة المرور على الهاتف الجوال.

يجب على العميل تغير كلمة المرور.

ألان يمكنك استكمال طلب التسجيل.

رفع كافة الوثائق المطلوبة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

ثم الضغط على تبويب إرسال الطلب.

شروط حساب المواطن الجديدة 1444

يحمل برنامَج حساب المواطن العديد من الشروط والضوابط الهامة، وتم التوضيح أن صرف الدعم الإضافي حسب الشروط المعلنة بالسابق، وعند ادخال التعديلات تم شمول 3 فئات جديدة للصرف، ومن اهم تلك الشروط التالي

حصول المرشح للتقديم على الجنسية السُّعُودية. الإقامة الدائمة داخل حدود المملكة العربية السُّعُودية. امتلاك الفرد المستقل سكن. تم شمول حاملي بطاقة التنقل للتسجيل. تضمن التسجيل الأفراد المستقلين الذين يبلغون من العمر 18 عام.

الحاسبة التقديرية حساب المواطن

بواسطة اتباع الخطوات التالية يمكنك حساب قيمة الدعم الإضافي الجديد بعد التعديل:

يجب الدخول الي الموقع الرسمي عبر الرابط المذكور بالأعلى.

انقر فوق علامة التبويب الحاسبة التقديرية.

اختر ما إذا كان المستفيد مسجلاً أم لا.

ثم قم بتحديد ما إذا كان المستفيد فردًا مستقلاً أم رب أسرة.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على تبويب الحساب.

اقرأ مبلغ الدعم المقدر.

كم زيادة حساب المواطن الجديدة بعد التعديل

من الجدير بالذكر أن الزيادة الرسمية التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ان يكون زيادة بقدر 720 ريال سعودي لرب الأسرة، ومبلغ 215 ريال سعودي للمستقل البالغ من العمر 18 عام. ومبلغ 360 ريال سعودي للفرد المستقل البالغ من العمر فوق 18 عام.