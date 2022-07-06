طريقة التسجيل في حساب المواطن للارمله 1443 بعد فتح تسجيل دخول حساب مواطن برقم الهوية

طريقة التسجيل في حساب المواطن للارمله بعد إعلان مبادرة الملك سلمان من خلال الأمر المكي الذي أصدره يوم الاثنين الماضي، بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، كما خصص مبلغ 10.4 مليار ريال لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن والضمان القديم والمطور وصغار مربي الماشية، ويصرف الدعم شهرياً للمستحقين من خلال الدخول لموقع البرنامج الرسمي وتقديم طلب وانتظار الإعلان عن نتائج الأهلية، ونوفر لكم من خلال هذا المقال طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 1443.

برنامج حساب المواطن 1443

أُعيد فتح التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بعد إصدار أمر الملك سلمان، وذلك من خلال الدخول على صفحة البرنامج عبر شبكات الإنترنت وتسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية 1443، ويعد برنامج حساب المواطن من أشهر برامج الدعم بالمملكة، والذي يقدم الدعم المالي شهرياً للأسر المستحقة، لكي تتمكن من مواجهة غلاء الأسعار، وتم فتح باب التسجيل في البرنامج بعد ساعات من صدور القرار الملكي.

شروط الاستحقاق في حساب المواطن

وقد أفصح حساب المواطن عن شروط الاستحقاق في حساب المواطن والتي جاءت كالتالــــــــــي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يمكن أن يكون من حاملي بطاقات التنقل بالمملكة العربية السعودية.

ويسمح للعازب التقديم عبر البرنامج بشرط أن يبلغ عمر 18 عام ويكون مستقل في سكن خاص به.

بينما جاءت شروط البرنامج للمتزوج لكي يتمكن من التسجيل في حساب المواطن تعتمد على (عدد أفراد الأسرة – أعمار الأفراد الأقل والأكثر من 18 عام – مجموع الدخل الكلي للأسرة شهرياً).

طريقة التسجيل في حساب المواطن للارمله 1443

ويتيح برنامج حساب المواطن تسجيل دخول جديد للأرملة من خلال خطوات التسجيل التاليـــــــــــة:

الولوج للبوابة الإلكترونية الرسمية لــ حساب المواطن.

كما يجب النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعدها الضغط على تسجيل الدخول.

بينما يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة.

كما يجب إدخال كافة المعلومات عن الأبناء.

ويجب على الأرملة تقديم إعالة أبناء ومستند الحالة الاجتماعية.

وبذلك نكون قد تناولنا طريقة التسجيل في حساب المواطن للأرملة بعد التعديلات الجديدة.