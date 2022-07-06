نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البنوك في عيد الأضحى 1443 متى تبدأ إجازة البنوك عيد الأضحى في المملكة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن دوام البنوك في عيد الأضحى المبارك من قبل البنك المركزي السعودي الذي حدد البنوك التي سوف تحصل على عطلة في العيد، والأخرى التي سوف تستمر في العمل، ومن الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين السعوديين أيضًا ليس موظفي البنوك فقط متي تبدأ إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، خاصة أن كافة القطاعات في المملكة قد حصلت على إجازات سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصه خلاله على أن تكون مدفوعة الأجر، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول البنوك، والإجازات الرسمية التي سوف يتم تطبيقها تابع المقال.

دوام البنوك في عيد الأضحى 1443

قام البنك المركزي السعودي بتحديد آخر يوم عمل في البنوك السعودية التي سوف تحصل على إجازة في العيد على أن يكون يوم السادس من ذي الحجة الموافق ميلاديًا ٥-٧-٢٠٢٢.

البنوك في عيد الأضحى ١٤٤٣

اعلن البنك المركزي السعودي عن دوام البنوك في عيد الأضحى المبارك ١٤٤٣، قام بتحديد عدد من الفروع التي سوف تعمل خلاله دون الحصول على إجازة، والتي من بينها التالي:

أولًا البنوك التي تختص في تقديم الخدمات للحجاج.

ثانيًا المصارف الموجودة بمناطق بها عدد كبير من السكان.

ثالثًا بنوك منافذ الحدود.

موعد انتهاء الإجازة للمصارف بالمملكة

تم تحديد موعد العودة إلي العمل بعيد العيد لكافة القطاعات التي حصلت على إجازة في العيد على أن تكون العودة يوم ١٣ ذي الحجة ١٤٤٣ هجريًا، و١٣-٧-٢٠٢٢ميلاديًا.

سوف تنتهي إجازة المصارف، والعودة للعمل يوم ١٥ ذي الحجة الموافق ميلاديًا ١٤-٧-٢٠٢٢.

عطلة الأضحى للقطاع الخاص

تم تحديد موعد عطلة الأضحى للقطاع الخاص لتكون كالتالي:

بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص ستبدأ يوم الجمعة الموافق 9من ذو الحجة 1443 الموافق ميلاديًا ٨-٧-٢٠٢٢.

موعد الانتهاء سيكون يوم الأربعاء الموافق ١٣ ذي الحجة 1443، ميلاديًا ١٢-٧-٢٠٢٢.

عطلة الأضحى للقطاع الحكومي

سوف تبدأ الإجازة للقطاع الحكومي من يوم ١٥ ذي الحجة، والذي يوافق ميلاديًا ٤-٧-٢٠٢٢ كما ان موعد الانتهاء سيكون يوم الأربعاء ١٣ ذي الحجة، وميلاديًا ١٢-٧-٢٠٢٢.