نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر أخبار حساب المواطن عاجل للمسجلين الجدد “شرط الحصول على دعم شهر أغسطس” 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت خدمة المستفيدين عن أخر أخبار حساب المواطن عاجل للمستفيدين الجدد والراغبين في التسجيل في حساب المواطن عن بعض التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن ومن بينها هل يوجد تسجيل حساب المواطن ،ويعتبر حساب المواطن أحد أشكال الدعم المقدم من المملكة إلى محدودي الدخل بهدف مساعدتهم في تحسين معيشتهم الاقتصادية وإليكم بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في السطور التالية.

أخر أخبار حساب المواطن عاجل للمسجلين الجدد

بأمر الملك تم إتاحة التسجيل للمستنفدين الجدد وأكدت خدمة المستفيدين على ضرورة الانتهاء من التسجيل في البرنامج للفئات الجديد قبل 16يوليو 2022 وذلك شرط لحصولهم على الدعم عن شهر أغسطس، وجديرًا بالذكر أنه كان متاح لكلاً من متوسطي ومنخفضي الدخل من شهر ديسمبر لعام 2017 واستمر تقديم الدعم حتى نهاية شهر مارس لعام 2022 حتى توقف التسجيل في البرنامج بناءً على التعديلات الواردة على ضوابط دعم المواطنين ، تجدر الإشارة للتأكيد إلى أن تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد وأن التسجيل فتح بمرسوم ملكي رسميًا مع إضافة الدعم الإضافي لمدة 6 شهور.

معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/avwgxWqeQt — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/avwgxWqeQt — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) July 5, 2022

شروط حساب المواطن الجديدة

وضع برنامج حساب المواطن بعض الضوابط الجديدة ، وذلك من أجل حصول الفرد المستقل على الدعم بدون التعرض للإيقاف، وجاءت الشروط كالتالي:

بدء التسجيل بأمر الملك في حساب المواطن للمستفيدين الجدد الذين يرغبون في الحصول الدعم.

يشترط على الأفراد المستقلين تقديم ما يثبت استقلاليتهم في المسكن وذلك لكل شخص بلغ الثامنة عشر أو أكثر أو من خلال إرفاق المستندات التالية وذلك لضمان استمرار استحقاق الدعم( وثيقة ملكية للبيت، مشهد سكن جامعي، عقد إيجار موحد).

تحديد الحد الأقصى لاستحقاق دعم حساب المواطن.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) July 5, 2022

شروط استحقاق حساب المواطن

أعلنت خدمة المستفيدين أن أهلية حساب المواطن تعتبر هي المعايير والشروط الواجب توافرها حتى يصبح الفرد مؤهلاً لاستحقاق حساب المواطن ومن أهم هذه الشروط ما يلي: