طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 1443 تسجيل دخول حساب مواطن برقم الهوية

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تحديث حساب المواطن من خلال منصة أبشر، وتوفر الوزارة الكثير من الخدمات المتنوعة للمواطنين السعوديين، ويعتبر برنامج حساب المواطن أحد أهم هذه البرامج، التي تقدم الدعم للمواطن وهذا الهدف الأساسي من إطلاقه، كما يحقق التنمية المستدامة وزيادة الانتعاش الاقتصادي وتحقيق المساواة داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا نستعرض لك عزيزي الزائر خطوات تسجيل دخول حساب المواطن 1443.

برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن لتقوية النمو الاقتصادي وسد الفجوة التي حدثت نتيجة التطورات والتوسعات التي أجريت في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام السابقة، والتي أثرت بشكل كبير على بعض الأسر في السعودية، وقد يتساءل الكثيرون بعد صدور الأمر الملكي بفتح تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1443 مجدداً عن الرابط المباشر للتسجيل والذي نقدمه خلال الفقرات التالية.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

ولكي يستطيع المواطنين من تحديث حساب المواطن عن طريق منصة أبشر يجب اتباع الخطوات التاليـــــــــــة:

أولاً الدخول على موقع برنامج حساب المواطن.

والضغط على زر اتصال وبعدها نعم.

كما يجب النقر على أيقونة تسجيل الدخول الوطنية.

وإدراج البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (اسم المستخدم – رقم المعرف).

وإدخال كلمة المرور المخصصة بحساب المستخدم عبر منصة أبشر.

ثم النقر على زر تسجيل الدخول.

وإدخال رمز تفاصيل الطلب ثم الضغط على كلمة نفذ التغيير.

بينما يجب الضغط على كلمة Tab وبعدها النقر على اقبل الالتزام.

وأخيراً يجب النقر على كلمة حفظ.

طريقة إنشاء حساب المواطن 1443

وقد أعلن برنامج حساب المواطن عن الخطوات المتبعة لعمل حساب جديد بعد الأمر الملكي الذي أصُدر بإعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التاليـــــــــــــة: