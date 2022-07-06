طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 1443 تسجيل دخول حساب مواطن برقم الهوية

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برنامج حساب المواطن
يهدف برنامج حساب المواطن لتقوية النمو الاقتصادي وسد الفجوة التي حدثت نتيجة التطورات والتوسعات التي أجريت في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام السابقة، والتي أثرت بشكل كبير على بعض الأسر في السعودية، وقد يتساءل الكثيرون بعد صدور الأمر الملكي بفتح تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1443 مجدداً عن الرابط المباشر للتسجيل والذي نقدمه خلال الفقرات التالية.
تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر
ولكي يستطيع المواطنين من تحديث حساب المواطن عن طريق منصة أبشر يجب اتباع الخطوات التاليـــــــــــة:
- أولاً الدخول على موقع برنامج حساب المواطن.
- والضغط على زر اتصال وبعدها نعم.
- كما يجب النقر على أيقونة تسجيل الدخول الوطنية.
- وإدراج البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (اسم المستخدم – رقم المعرف).
- وإدخال كلمة المرور المخصصة بحساب المستخدم عبر منصة أبشر.
- ثم النقر على زر تسجيل الدخول.
- وإدخال رمز تفاصيل الطلب ثم الضغط على كلمة نفذ التغيير.
- بينما يجب الضغط على كلمة Tab وبعدها النقر على اقبل الالتزام.
- وأخيراً يجب النقر على كلمة حفظ.
طريقة إنشاء حساب المواطن 1443
وقد أعلن برنامج حساب المواطن عن الخطوات المتبعة لعمل حساب جديد بعد الأمر الملكي الذي أصُدر بإعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التاليـــــــــــــة:
- الولوج على موقع حساب المواطن.
- والضغط على زر تسجيل الدخول.
- كما يتم إدراج جميع البيانات المطلوبة والتي تتضمن المعلومات الشخصية.
- بينما يجب النقر على زر التحقق في القائمة.
- وإدخال الرمز المرسل عبر الجوال.
- وفي حالة كان المستخدم يعول أحد الأفراد من أسرته يجب إدخال كافة المعلومات الخاصة بهم والراتب الشهري.
- ويجب الانتظار حتى تنتهي عملية التحقق من حالة الحساب.
- وأخيراً النقر على أيقونة مراجعة الطلب.
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