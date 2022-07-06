شروط دعم حساب المواطن..طريقة التسجيل بعد فتح باب القبول

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عمر شويل - جدة شروط دعم حساب المواطن الذى يعد الركيزة الأساسية التى يرتكز عليها الكثير من الطبقات المتوسطة والفقيرة فى التمتع بحياة أكثر رخا والذي يهدف بشكل عام على مساندة الأسر التى قد تعانى من الظروف الغير جيدة فى ظل التوجه الدائم فى رفع الأسعار والذى يأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية التى تسعى إليها الحكومة السعودية، فى ظل توجيهات المملكة فى تحقيق الرؤية المستقبلية للعام 2030م، لذا نوجه عناية سيادتكم اعزائي القراء أن شروط حساب المواطن ليست بالصعوبة التى يراها البعض، حيث تعد شروط الحصول على الدعم المالى من الحكومة السعودية من الأمور الميسرة التي يستطيع كافة المواطنين السعوديين الحصول عليه، أما عن آلية التسجيل فى برنامج الدعم حساب المواطن فتتم عبر إتباع قليل من الإجراءات والذي توضحه اليكم عبر تلك الفقرات التالية.

شروط دعم حساب المواطن

تتمثل شروط حساب المواطن فى عدة معايير بسيطة للغاية والتى جاءت كالتالي:

لبد أن يكون المستفيد من دعم حساب المواطن يحمل جنسية المملكة العربية السعودية خاصة للرجال، أما عن النساء التى تحمل جنسية أخري ولكنها متزوجة من رجل سعودي وانجبت منه أبناء فيحق لها الحصول على دعم حساب المواطن.

ضرورة أن لا يكون المتقدم مستفيد من أحد مبادرات الدعم المقدم من الحكومة السعودية.

يصرف الدعم إلى الفئات الأقل دخلا ويتم احتساب مقدار الإستحقاق حسب حاسبة الدعم.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

شروط دعم حساب المواطن المحدد طبقاً إلى اللائحة التنفيذية الجديدة التى وضعتها الحكومة السعودية والتي تنص على التالي:

يصرف دعم حساب المواطن إلى الفئة التى يتراوح رواتبها الشهرية بين 15300 إلى 20159 ريال. صرف دعم حساب المواطن إلى الفئة التى يتراوح رواتبها الشهرية ما بين 12 ألف إلى 15299 ريال سعودي. يصرف دعم حساب المواطن إلى الفئة التى يتراوح رواتبها الشهرية ما بين 8700 إلي 11999 ريال سعودي. أخيراً يصرف دعم حساب المواطن إلى الفئة التى لا يتجاوز راتبهم إلى 8699 ريالاً سعودياً وهي الفئة الاشد حاجة إلى الدعم.

ونوه برنامج حساب المواطن على عدم صرف أى دعم إلى الفئات التى يتجاوز رواتبهم 20160 ريالاً سعودياً.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

أعدت الحكومة السعودية برنامج حساب مع بداية عام 2007 من أجل مساندة الأسر السعودية واختلف مقدار الدعم من عام إلى آخر ومؤخراً يتم تحديد مقدار الدعم بناء على العديد من الآليات يترأسها التغير في أسعار مواد الطاقة والأمور العديدة الأخري، ونوه برنامج حساب المواطن عن الآليات التى من خلالها يستطيع المواطن التقدم للحصول على الدعم والتي جاءت كالتالي:

الكشف عن رقم الهوية وكارت العائلة، والافصاح عن الدخل الشهري ، والاعانات المالية التى يحصل عليها المتقدم من الدولة.

الكشف عن بطاقة الأحوال المدنية السعودية للعاطلين عن العمل.

الكشف عن رقم الحساب البنكي.

الكشف عن الدخل الشهري للزوجة إذا كان تعمل فى اى قطاع من قطاعات الدولة.

من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة إيداع الدفعة 56 وفقا إلى المعايير والضوابط الجديدة.

رابط حساب المواطن للتسجيل

اتاحت الحكومة السعودية التقديم في برنامج حساب المواطن إلى المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير التى قمنا مسبقاً بشرحها، ويأتي الدور عن آلية التسجيل والتى تتمثل فى الدخول على رابط حساب المواطن ca.gov.sa ثم القيام بتسجيل البيانات المطلوبة، على جانب آخر أوضح برنامج حساب المواطن آلية تقديم اعتراض.

موعد التسجيل فى حساب المواطن

يترقب الكثير من المواطنين الإيداع والصرف المالى خلال أيام قليلة ولا سيما بعد الإنتظار عن الإعلان عن فتح باب التسجيل فى برنامج حساب المواطن، والذي تم الإعلان عنه منذ قليل، وذلك بعد أن قامت الحكومة السعودية بتعليق التسجيل مدة تجاوزت 50 شهر تقريباً، اي منذ الإنتهاء من الدفعة 28.

جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى مساء يوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2022 من الأمور التي جاءت بالفرحة على المستفيدين من الدعم، خاصة وأن الكثير منا يواجه موجة غلاء معيشة نظراً للأحداث التي مرت بالبلاد بداية من وباء فيروس كورونا مروراً بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وغيرها من الأحداث التي تؤثر على حياة الأفراد.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح شروط دعم حساب المواطن..طريقة التسجيل بعد فتح باب القبول.