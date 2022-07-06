نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل حساب المواطن الجديد 1444 .. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدعم الإضافي ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل حساب المواطن الجديد 1444، نوضح عبر السطور التالية خطوات التقديم الإلكتروني ببرنامج الدعم المالي بعداعاده فتح التسجيل فى حساب المواطن بأمر ملكي، لجميع الراغبين في معرفة شروط وخطوات التسجيل في البرنامَج عبر البوابة الإلكترونية.

في نفس السياق يمكنك الاستعلام عن حسابان المواطنين برقم الهوية بواسطة الولوج إلي البوابة الإلكترونية، وتم صدور الأوامر الملكية لإعادة فتح التسجيل بالبرنامج، بهدف تحسين المستوي المعيشي للمواطن السعودي، لذلك يبحث الكثيرين عن رابط التسجيل حساب المواطن الجديد 1444.

تسجيل حساب المواطن الجديد 1444

دعم برنامَج حساب المواطن واحدة من احدي الخِدْمَات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السُّعُودية للمواطنين، بهدف دعم الفئات لمساعدة الأفراد على التكيف مع تداعيات عوالم ارتفاع الأسعار، وتم تقديم دعم مالي إضافي يقدر بنحو 8 مليارات ريال سعودي، ويمكن لأي شخص التقدم للحصول على هذا الدعم وفقًا لبعض الشروط والضوابط المعلنة بالسابق.

رابط التسجيل حساب المواطن الجديد 1444

وضح برنامَج حسابات المواطنين عبر الصفحة الرسمية بتوير انفوجرافيك بخطوات التسجيل، وجاءت علي النحو التالي:

تسجيل الدخول إلي رابط البوابة إلكترونية.

إنشاء حساب جديد للمستخدم بواسطة تدوين البيانات “رقم الهوية / رقم الجوال / تاريخ الميلاد”.

ألان يتم استقبال رسالة بها كلمة السر لإكمال عملية التسجيل.

تغير كلمة المرور ثم تأكيدها.

إكمال التسجيل بواسطة تدوين البيانات التالية “البيانات العامة / بيانات العنوان / بيانات الحساب البنكي / بيانات الدخل والتابعين/ بيانات الاملاك إن وجد”.

يجب بهذه الخطوة رفع الوثائق المطلوبة.

تأكيد تقديم الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444

يتمكن المستفيد من برنامَج الدعم الاضافي الاستعلام عن حسابه بواسطة الهوية الوطنية عن طريق التالي:

الولوج إلي رابط البوابة إلكترونية للبرنامج https://www.ca.gov.sa.

تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور.

في حالة وجود حساب قديم يجب اكمال الطلب، وفى حالة عدم وجود حساب يجب بعد تسجيل الدخول بالهوية الوطنية؛ اتباع الخطوات المذكوره أعلاه.

الفئات التي يسمح لها التسجيل بالبرنامج

مع ادخال بعض التعديلات الجديدة لحسابات المواطنين تم ادراج بعض الفئات التي يمكنها التسجيل بالبرنامج، وهما كالتالي:

المواطن السعودي الاصل والمنشا الافراد الحاملين لبطاقة التنقل الفرد المستقل الذي يبلغ من العمر 18 عام ولكن بشرط تقديم ما يثبت استقلاليته

شروط التسجيل في حساب المواطن الجديد 2022 – 1444

من اهم الاستفسارات التي يطرحها المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية بعد اعادة فتح التسجيل ببرنامج الدعم الاضافي حساب المواطن. شروط التسجيل وتكون علي النحو التالي:

أن يكون المستفيد من البرنامج سعودي الجنسية. الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية. ومن شروط التسجيل ألا يقل عمر المستفيد من نظام حسابات المواطنين عن 18 سنة. يشترط أيضًا أن يكون المستفيد هو مالك مسكن فردي أو شخص ذو دخل محدود. بالإضافة إلى ذلك، يشترط أيضًا أن يثبت الفرد المستفيد من برنامَج حسابات المواطنين إقامته المستقلة “مثل عقد إيجار/ أو إرفاق بَيَانُ الحساب بالكهرباء أو ماء”. وقد نصت شروط تسجيل حسابات المواطنين بالسابق. على ألا يكون المستفيد من البرنامَج أعزب أو أرملًا أو مطلقًا وليس له معالون. كما يجب ألا يكون المستفيد مسجونًا أو موظفًا في أي مؤسسة حكومية داخل المملكة.

كم زيادة حساب المواطن الجديدة بعد التعديل

حتي وقتنا الحالي لن يعلن زيادة نسبة حساب المواطن الجديد بعد التعديل، ذلك لأن الزيادة في الحساب ترجع إلى العديد من العوامل والمعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، وأكثرها ومن هذه العوامل عدد أفراد الأسرة المستفيدة إضافة إلى كل فئة من الفئات العمرية ودرجة الاحتياج المادي، بالإضافة إلي اكثر الأساسيات أهتمامًا وهو العمر لأنه يعد عنصر مهم في زيادة حساب المواطن:

إذا كان المستفيد أكبر من 18 عامًا، فستصل قيمة المساعدة الإضافية إلى 360 ريالًا.

إذا كان أقل من 18 سنة قيمة المساعدة الإضافية 215 ريالاً.

لرب الأسرة قيمة المساعدة الإضافية 720 ريال سعودي.

أما عن موعد صرف الدفعة 56 من البرنامَج فقد اكدت الجهات المعنية أن الدفعة سيتم ايداعها فى حسابات المستفيدين من البرنامَج. يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022.