التسجيل في حساب المواطن 1443 شروط التسجيل الجديدة فى البرنامج وموعد دراسة الأهلية واستحقاق الدعم للمسجلين الجدد

صرحت وزارة المواد البشرية في المملكة العربية السعودية، عن بدء تلقى طلبات التسجيل من جديد في برنامج الدعم السعودي المعروف باسم حساب المواطن، وذلك وفقا للتوجهات الملكية القاضية بفتح باب التسجيل وتخصيص مبلغ يقدر ب20 مليار ريال سعودي من أجل دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار حيث تم تخصيص مبلغ 8 مليار لحساب المواطن ومبلغ 10.4 مليار سعودي لكلا من برنامج الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وبرنامج دعم مربي الماشية، .

التسجيل في حساب المواطن الجديد 1443

هذا وقد أوضح حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين التابعين للبرنامج البدء في التسجيل من جديد بعد فتح باب التسجيل من جديد وذلك وفقا للخطوات الآتية والتي توضح لنا تفصيلا كيفية التسجيل في البرنامج وذلك على النحو التالي :-

يجب على الشخص الراغب في التسجيل تسجيل الدخول إلى رابط تسجيل حساب جديد في حساب المواطن.

يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد ومن ثم يكتب رقم الهوية والجوال مع تاريخ الميلاد .

تصل إلى المستخدم كلمة سر مؤقته عبر جواله وهي تساعده على إتمام عملية التسجيل

يتم تغيير كلمة السر الجديدة

يتم التوقيع على إقرار صحة البيانات المقدمة ومن ثم يتم تقديم طلب التسجيل للمراجعة

بعد التسجيل سوف يطلب منكم تقديم ورفع الوثائق التي تثبت صحة معلوماتك المقدمة من أجل المراجعة .

بعد رفع البيانات يتم تقديم كافة بيانات التابعين لك وعنوانكم وبيان الدخل والعقارات وحسابكم البنكي الذي يتم إيداع المبلغ كل شهر به.

موعد دراسة الأهلية واستحقاق الدعم للمسجلين الجدد

ومن الجدير بالإشارة إلى أن المتحدث باسم البرنامج أوضح أن عملية مراجعة الأهلية للدفعة الجديدة أغسطس 2022 سوف تكون قبل اليوم السادس عشر من الشهر الجاري حيث يتم الانتهاء من عمليات المراجعة ودارسة الحالات المقدمة خلال مدة أقصاها شهر من وقت التقديم للطلب .

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن:-

ومن الشروط الجديدة من أجل التسجيل في حساب المواطن السعودي بعد فتح باب التسجيل من جديد منذ أيام أن يكون الشخص الراغب في التسجيل من المواطنين السعوديين ويتم استثناء أصحاب بطاقات التنقل وأبناء وزوج المواطنة السعودية وأن يكون ذلك الشخص مقيم داخل الأرضي السعودية بشكل دائم وألا يكون من نزيلا في مراكز الإيواء الحكومية وان تتوافق كافة البيانات المدخلة مع الوثائق المقدمة .