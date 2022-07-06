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عمر شويل - جدة مواعيد وطريقة التسجيل في اختبار القدرات المعرفية، يتساءل العديد من الطلاب عن القدرات المعرفية التي سوف يتم امتحانها قبل الدخول إلى بعض الكليات، زيادة على ذلك كيفية التسجيل، عبر موقع ثقفني سنوضح ذلك بالتفصيل، فتابعونا.

مواعيد اختبار القدرات

في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في طلبات الروابط للتسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1443-2022.

لمعرفة مواعيد اختبار القدرات لطلاب الجامعات، هذه التواريخ محددة وفقًا لنوع الاختبار، وهي كالآتي:

ستكون تسجيلات تاريخ التسجيل “المحوسبة” متاحة اعتبارًا من 21 يونيو 2022، والذي يوافق يوم الثلاثاء. وسيتم إغلاق إمكانيات التسجيل في 17 فبراير 1444، الموافق 13 سبتمبر 2022.

ستكون تواريخ اختبار القياس المحوسب والتسجيلات متاحة من 9-11-2022، الموافق 15-2-1444. وستنتهي احتمالات التسجيل في 19-2-1444، الموافق 15-9-2022.



طريقة التسجيل في اختبار القدرات المعرفية

يمكن لأي شخص يرغب في التقدم للحصول على اختبار معرفي قائم على الكمبيوتر أو الورق الإلكتروني التسجيل الآن باتباع الخطوات أدناه:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

اكتب رقم التسجيل وكلمة المرور في الحقول المناسبة.

انقر على رمز “أنا لست برنامج روبوت”، ثم انقر على رمز تسجيل الدخول.

حدد الاختبار الذي تريده وانقر فوق رمز التسجيل.

من هناك لمشاهدة مجموعة من الملاحظات حول جميع النقاط التي تحتاج إلى معرفتها قبل التسجيل. يرجى قراءتها بعناية والنقر فوق الزر “متابعة”.

بعد ذلك، عندما ترى الصفحة التي تحتوي على جميع البنود والشروط، انقر فوق الرمز التالي.

حدد المدينة التي تريد أن تأخذها وحدد أقرب مركز اختبار.

ثم حدد الاجتماع الذي يناسبك، وراجع جميع التفاصيل ومعلومات الاتصال التي أدخلتها، وانقر فوق تأكيد.

في النهاية انقر فوق رمز تأكيد الحجز، ثم انقر فوق “متابعة” لدفع المبلغ المطلوب.

كم صلاحية اختبار القدرة المعرفية للجامعيين

تطلب العديد من الجهات الحكومية السعودية من المتقدمين استخدام الاختبارات المعرفية الجامعية التي يوفرها المركز الوطني للقياس لملء الشواغر وتحقيق الدرجات المطلوبة لاجتياز الاختبار.

إذا كان مقدم الطلب يعتمد على هذا ويجب أن يكون الاختبار صالحًا وغير منتهي الصلاحية، فإن اختبار التعرف صالح لمدة 5 سنوات من تاريخ النشر ونشر النتائج. خلال هذه الفترة يمكن للمرشحين تقديم شهادة اجتياز الاختبار إلى الشخص الذي يتمتع بالامتيازات المطلوبة. ولكن بعد 5 سنوات، سيتعين على الشخص إجراء الاختبار مرة أخرى.



ما هي الدرجة المطلوبة لاجتياز اختبار القدرة المعرفية

مواعيد وطريقة التسجيل في اختبار القدرات المعرفية، تعتمد الدرجة التي يوافق عليها مقدم الطلب على قياس القدرة المعرفية للوظيفة التي يريد التقدم لها على الدرجة التي يخضعون لها لتلك الاختبارات.

وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق درجة أعلى في هذا الاختبار هو مقياس واضح لمدى امتلاك الشخص للمهارات اللازمة في المهنة.

من ناحية أخرى، هناك حد أدنى من المتطلبات التي يجب على مقدم الطلب اجتيازها من أجل النجاح، ويجب أن يكسب ما لا يقل عن 50 نقطة في البعد السعودي.