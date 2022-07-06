نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن 1443/2022 بأمر الملك إعادة فتح تسجيل جديد عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح التساؤل حول كم مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن الأكثر بحثا على محركات البحث، هذا بعد أن قام خادم الحرمين بإصدار مرسوم ملكي يفيد بأنه سيتم ضخ مبلغ 20 مليار ريال سعودي لمختلف برامج دعم المواطن السعودي، جاء هذا القرار في إطار حرص المملكة لحماية أبنائها من توابع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، وإليكم أهم التفاصيل التي وردت بشأن زيادة قيمة دعم حساب المواطن، كما سنوضح حقيقة هل تم فتح باب التسجيل أم لا.

كم مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن؟

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على تخصيص دعم مالي يقدر بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً مع تخصيص 10.4 مليارات ريال منها كتحويلات نقدية لصالح مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومستفيدي حساب المواطن بالإضافة إلى دعم صغار مربي المواشي مع تخصيص باقي المبلغ لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مع التأكد من توافرها.

وجاء هذا الأمر حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على حماية أبناء المملكة من تداعيات ارتفاع الأسعار بشكل عالمي وفي ضوء دراسة المجلس الاقتصادي لتطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم والعمل على حماية المواطنين السعوديين من تداعيات هذه الأوضاع.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) July 5, 2022

طريقة التسجيل في حساب المواطن للمستجدين

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قرار بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن بعد التحقق من كافة الشروط المعلنة، كما يجب مراجعة وتحديث البيانات لتجنب توقع الدعم، وتمثلت طريقة التسجيل في حساب المواطن فيما يلي: