نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما نعرفه عن آيفون 14 برو ماكس مواصفات والسعر في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثيرين عملاق آبل الجديد آيفون 14 برو ماكس مواصفات والسعر المتوقع له في السعودية والإمارات ومصر، من المتوقع أن يكون الأفضل والأغلى والأكثر إثارة للجدل، تستعد الشركة لطرح أخر إصدارتها من هواتف أيفون خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع بعض المقربين من شركة آبل إصدار نسخة مصغرة بثمن أقل من هاتف آيفون بروم ماكس هو ” iPhone 14 Pro Max mini “.

ما نعرفه عن آيفون 14 برو ماكس ؟

هنالك الكثير من الأشياء التي تحمسك لهذا الهاتف الجديد وفقًا للتسريبات فإن iPhone 14 Pro Max هو التحديث الأكثر إثارة الذي تقدمه أبل خلال هذه الفترة، أغلب الترجيحات أن موعد الإطلاق سيكون ما بين سبتمبر وأكتوبر القادم. بل أشار أحد المتسربين على وجه التحديد إلى ذلك التاريخ 13 سبتمبر هو الموعد المقرر لإطلاق الهاتف.

وسيكون 13 سبتمبر منطقيًا للغاية ، كما في السنوات الأخيرة، تُعلن Apple دائمًا عن أجهزة iPhone الجديدة في منتصف شهر سبتمبر، وعادة يوم الثلاثاء وهو 13 سبتمبر. هذا ليس الوقت الذي ستتمكن فيه من الحصول على الهاتف – بل توقع أن يتم الشحن بعد حوالي 10 أيام، على الأرجح يوم الجمعة 23 سبتمبر. في حين أن هذه التواريخ تبدو مرجحة، وهناك احتمال أن تكون مخطئة، خاصة وأن عمليات الإغلاق في الصين أدت إلى تأخير الإنتاج لبضعة أسابيع. على الرغم من أن Apple تهدف للعودة في الموعد المعهود لها.

تسريبات أيفون 14 برو ماكس

قد لا يبدو iPhone 14 Pro Max مثل أي جهاز iPhone سابق ، حيث يقال إن شركة Apple تتخلص من النوتش. مقابل فتحة صغيرة للكاميرا بدلاً من النوتش ، مثل الكثير من هواتف Android. هناك أيضًا نتوء أقل بكثير من الكاميرا الخلفية، حيث يبدو أن الهاتف أصبح أكثر سمكًا لتحقيق ذلك. إلى جانب أن الإطار مصنوع من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم.

يأتي هذا التسريب الأصلي من Jon Prosser ، لكن عددًا من المسربين البارزين الآخرين مثل Ming-Chi Kuo و Mark Gurman أكدوا على التخلص من النوتش. وبدلاً من مجرد قطع كاميرا واحدة، يقترح عدد من المصادر الآن أن جهاز iPhone 14 Pro Max سوف يحتوي على اثنين، وثقب صغير واحد وأكبر على شكل حبة بجانبه.

موصفات أيفون 14 برو ماكس

من المتوقع أن يصدر هاتف أيفون 14 برو ماكس بمجموعة ألوان الرمادي والفضي والذهبي والأزرق، وسيكون أبعاد الطول 160.8 مم، العرض 78.1 مم، السمك 7.7 مم، وزن الجهاز 240 غرام. وسوف يدعم الشبكات التالية: شبكة 2G ، و شبكة 3G ، و شبكة 4G ، وشبكة شبكة 5G ، وGPRS، و EDGE .

سيكون نوع الشريحة Nano SIM/eSIM. وعدد الشرائح شريحة واحدة، ونوع الشاشة : Super Retina XDR OLED، ومن المتوقع لحجم الشاشة أن يكون 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. أما عن دقة الشاشة 1284×2778 بكسل. وأبعادها 19.5:9، ونسبة الشاشة 87.8 في المئة، كثافة البكسلات 457 بكسل في كل إنش. وسيكون بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش، ومزودة أيضًا بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة. أما عن درجة سطوع الشاشة سيكون 1000 شمعة (عادي) ، 1200 شمعة (أقصى سطوع).

أما عن الذاكرة العشوائية ستكون 6 جيجابايت (الرامات)، والهاتف متاح بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية تبدأ من 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت. وينبض داخل الهاتف معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة 4 نانومتر، ومعالج الرسومات سيكون Apple GPU خماسي النواة.

أما البطارية بسعة 4500 مللي أمبير. وسيكون سرعة الشحن 20 واط، ويمكن شحن الهاتف بالكامل في 40 دقيقة. وأما عن الكاميرا فيمتلك آيفون 14 برو ماكس في الخلفية ثلاث كاميرات الأولى بدقة 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية بدقة 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل للزاوية الواسعة. وكاميرا السيلفي ستكون بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

عيوب هاتف آيفون 14 بروم ماكس

بالرغم من مزايا الهاتف الكثيرة فإن العيون المتوقعة أنه لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية، ولا يدعم منفذ لسماعات الأذن، ولا يوجد به مستشعر بصم.

سعر آيفون 14 برو ماكس الجديد

من المرجح أن يكون السعر في الولايات المتحدة ما بين 1100 دولار حتى 1400 دولار، في السعودية سيكون نحو 5100 ريال للنسخة 256 جيجابايت، و5700 ريالًا لنسخة آيفون 14 برو ماكس بمساحة 512 جيجابايت، وفي الإمارات السعر سيكون 4700 درهم للنسخة 256 جيجابايت، وسعر النسخة 512 جيجابايت جاء بقيمة 5120 درهمًا. أما في مصر سيكون سعر النسخة 256 جيجابايت بنحو 24 ألف جنيه، وسعر النسخة 512 جيجابايت بقيمة 28 ألف جنيه.