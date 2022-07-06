5000 ريال تمويل شخصي سريع وفورى من سلفه بدون تحويل الراتب تسديد حتي 6 أشهر

تمويل شخصي سريع وفورى من سلفه خطوات وشروط الحصول على قرض سلفة من التمويل السريع هو موضوع مقالنا اليوم، حيث أن هناك بعض الأشخاص التي ترغب في الحصول على قرض إما لبدء مشروع جديد خاص بهم أو بسبب رغبتهم في الزواج، وما يتميز به قرض سلفة أنه يمكنك الحصول عليه بسهولة وبدون إجراءات كثيرة كما أنه يخضع لشروط وأحكام الشريعة الإسلامية وهو مناسب لكل الأشخاص والأعمار، وهيا بنا لقراءة الخطوات بالشروط وكيفية الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض سلفة 1443هـ

تتمثل شروط الحصول على قرض سلفة السريع في كل مما يلي:-

من أهم الشروط هي أنه يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على قرض سلفة أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أيضًا إقامة العميل داخل المملكة العربية السعودية وعلى أراضيها بشكل دائم وعلى الأقل قبل عام واحد من التقديم.

بالنسبة إلى عمر المواطن الذي يرغب في الحصول على التمويل يجب ألا يقل عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب ألا يقل عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام. وجود عمل خاص أو حكومي للمتقدم بحيث يمكنه القدرة على سداد القرض أو لديه القدرة في العمل تبع أي مقر عمل حكومي سعودي.

راتب العميل الشهري يجب ألا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي ويجب أن يكون لديه حساب بنكي ساري المفعول.

خطوات الحصول على قرض تمويل سلفة السريع

وبالنسبة إلى طريقة الحصول على القرض السريع من سلفة يجب أن يتم اتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:-

اضغط على رابط موقع منصة سلفة الإلكترونية من خلال الموقع الخاص.

من خلال الموقع الخاص. بعد ذلك انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

حدد قيمة التمويل الذي ترغب في الحصول عليه من منصة “سلفة” وحدد الفترة الزمنية التي يمكنك فيها سداد قيمة القرض.

اكتب كل البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة منك على الموقع من اسمك وعنوانك ومقر عملك ورقم الهوية الوطنية الشخصية.

كما يتضمن قيمة الراتب الشهري الذي تحصل عليه وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وفي نهاية الخطوات انقر على أيقونة “طلب سلفة”.

تتم مراجعة طلبكم وفي حالة القبول يتم التواصل معك من خلال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

مميزات التمويل الشخصي من سلفة

منصة سلفة تقوم بتقديم تمويلات سريعة وفورية وبها الكثير من المميزات والتي تتمثل في الآتي:ـ