متي موعد اجازة عيد الاضحي في السعودية ١٤٤٣ للقطاع العام للقطاع الخاص ٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة متي موعد اجازة عيد الاضحي في السعودية ١٤٤٣ للقطاع العام للقطاع الخاص، مع اقتراب عيد الأضحى، فإن الحكومة السعودية لديها عطلة لجميع المؤسسات المرتبطة بالمملكة، وهذه العطلة مدفوعة، بالنظر إلى أهميتها لكثير من العاملين في مختلف القطاعات، والتي سنشير إليها في المقال القادم عطلة خط التاريخ.

موعد اجازة عيد الاضحي في السعودية ١٤٤٣ للقطاع العام للقطاع الخاص

تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جداول الإجازات الرسمية للأعياد الدينية والوطنية لجميع الدوائر الحكومية ممثلة في البنوك والمؤسسات والمؤسسات المختلفة المرتبطة بالمملكة.

تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى عام 2022 للحكومة، وهذا اليوم هو يوم عرفات الذي يوافق 8 يوليو 2022 م، الموافق العاشر من عام 1443 من التقويم الهجري، وتستمر العطلة حتى 2022 م، 12 يوليو، الموافق 13 ذو الحجة عام 1443 من التقويم الإسلامي، وتجدر الإشارة إلى أن تواريخ بدء العطلة وانتهائها قد تختلف حسب القطاع.

تقام الإجازات الرسمية في نفس الوقت تقريبًا من كل عام، والدوائر الحكومية التي تستفيد منها ممثلة في المدارس العامة والبنوك والمدارس وجميع المؤسسات المرتبطة بالمملكة.

اخر يوم دوام للقطاع الحكومي

رسميًا ، آخر يوم عمل قبل عيد الأضحى للقطاع العام في الحكومة الوطنية السعودية هو يوم الأحد 3 يوليو 2022، وهو الموافق 4 ذو الحجة عام 1443 من التقويم الإسلامي، رسميًا، آخر يوم عمل قبل عيد الأضحى في القطاع الخاص الحكومي السعودي هو الخميس 7 يوليو 2022، الموافق 8 ذو الحجة 1443 في التقويم الإسلامي.

كم يوم إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

تقرر أن يبدأ موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 5 مايو 1443 ذو الحجة الموافق 4 يوليو 2022 م، وتستمر عطلة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الخميس 15 يناير 1443 هـ ، الموافق 14 يوليو 2022 م.

ومدة عيد الأضحى (11) يوماً.

متي يعود الدوام بعد عيد الأضحى 1443 / 2022

بعد الإعلان الرسمي عن هاري رايا 1443 ، تنتهي ساعات عمل الموظفين مع اليوم الأخير من الإجازة المعلنة، نوضح لك التواريخ بالتفصيل أدناه: