انت الان تتابع خبر تحذير هام وقاس من المرور السعودي لكل من يفقد استمارة السيارة من اليوم... والإعلان عن شرط الزامي لتجديد رخصة القيادة! (تعرف عليه) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا زالت الإدارة العامة للمرور في السعودية كغيرها من المؤسسات الحكومية تقوم باصدار توضيحات وإجراءات عديدة لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين سواءا على موقعها الرسمي أو على موقع تويتر او عن طريق ابشر...

وهذه المرة اصدر المرور اعلانا هاما عن الإجراءات التي تعتبر مطلوبه في حال تم سرقة استمارة السيارة، في الوقت ذاته شنت المرور العديد من الحملات الموسعة لأجل ضبط المركبات والدراجات البخارية التي تقوم بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

إضافة إلى قيامها بحملات أخرى من قبل الأمانات لأجل رفع السيارات المهملة والتالفة التي تقف على جوانب الشوارع والميادين، لعلاج التشوه البصري.

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عددًا من الأمور الهامة التي تشغل بال قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، كاشفة عن الإجراءات المطلوبة في حال سرقة استمارة السيارة، في الوقت الذي شنت فيه حملات موسعة لضبط المركبات والدراجات البخارية التي تقوم بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حملات أخرى من قبل الأمانات لرفع السيارات المهملة والتالفة التي تقف على جوانب الشوارع والميادين، لعلاج التشوه البصري

وتوضيح بشأن استمارة المركبة

أما فيما يتعلق بالرد على تساءل أحد المواطنين من فقدانه لاستمارة السيارة، فأشار المرور إلى إن على المستفيد في تلك الحالة سداد الرسوم والمخالفات، بالإضافة إلى مراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمته، مشددة على أن النظام ينص على تجديد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، بالإضافة إلى سداد الغرامات المترتبة إن وجدت.

كما تحدد اللائحة المرورية بأنه يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها منعًا لدفع غرامة تصل لـ900 ريال، وفي حالة إقدام قائد المركبة على ذلك، يحق للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة، أو عدم تجديدها، وينطبق الأمر كذلك في حالة إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللِّيَاقَة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.

وموقف التجديد والإقامة منتهية

أما فيما يخص استفسار أحد المواطنين بشأن مدى إمكانية تجديد رخصة القيادة والإقامة أو الهُوِيَّة منتهية، فأشارت الإدارة إلى أنه لابد من سريان الهُوِيَّة لتجديد الرخصة.