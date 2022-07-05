نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 www.ca.gov.sa بعد اوامر ملكية وشروط الأهلية والاستحقاق الجديدة وقيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن 1443، يتزايد البحث من قبل المواطنين عن رابط التسجيل في حساب المواطن 1443، وذلك بعدما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أمر ملكي كريم يفيد بفتح باب التسجيل في حساب المواطن 1443 مجددا من أجل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لمواجهة ذلك، ولذا سنقدم لكم بالخطوات كيفية التسجيل في حساب المواطن 1443 عبر البوابة الالكترونية الرسمية، فتابعونا.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1443

وقد تم تخصيص رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 من قبل الجهات المعنية، ويعد برنامج حساب المواطن هو أحد أشهر برامج الدعم الاجتماعي في المملكة السعودية، والذي يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المتوسطة الدخل والفقيرة، حيث يتم صرف دعم حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي للسادة المستحقين فقط، والآن مع خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443 بعد اعادة فتح التسجيل:

قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن الالكترونية.

اضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

قم بادخال البيانات التي ستطلب منك من خلال الاستمارة الالكترونية التي ستظهر لك.

حيث عليك ادخال “الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال ومقر العمل والراتب”.

اضغط على كلمة الموافقة على الشروط والاحكام.

ارفع المستندات والأوراق المطلوبة.

اضغط على كلمة تسجيل.

شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن 1443

وكشف برنامج حساب المواطن 1443 عن شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن 1443 بعد التعديلات:

شروط الاستحقاق في برنامج حساب المواطن 1443:

أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية.

معيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

يتم حساب الدعم المستحق وفقا لعدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري لها.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن 1443:

ولاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن 1443:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يكون مقيم بشكل كامل داخل أراضي المملكة السعودية.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

قيمة دعم حساب المواطن 1443

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن تقسيم المستفيدين من دعم حساب المواطن 1443 إلى 4 فئات:

من لا يتجاوز راتبهم 8699 ريال سعودي قيمة دعمهم 100%.

من لا يتجاوز راتبهم 11999 ريال سعودي قيمة دعمهم 75%.

من لا يتجاوز راتبهم 15299 ريال سعودي قيمة دعمهم 50%.

من لا يتجاوز راتبهم 20159 ريال سعودي قيمة دعمهم 25%.

من خلال السطور القادمة أوضحنا لكم طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443 عبر الموقع الرسمي المحدد له، وخلال ساعات سيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يوليو، حيث قد تم تبكير صرفها حتى يتمكن المواطنين الفقراء من شراء كافة مستلزمات العيد من اللحوم والملابس، وكان من المقرر صرفها في اليوم العاشر من الشهر الجاري.