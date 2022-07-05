من يمكنه التسجيل في برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم المستحق

نشر برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي من يمكنه التسجيل في برنامج حساب المواطن، خاصة بعد إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، والخطوات اللازمة لإنشاء حساب جديد في حساب المواطن.

من يمكنه التسجيل في برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن الفئات التي يمكنها الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن وتسجيل حساب جديد في البرنامج، حيث يمكن ان يستفيد من حساب المواطن كلا من حاملي الجنسية السعودية، وحاملي بطاقات التنقل، كما أوضح البرنامج أيضا أنه يمكن للفرد المستقل، الذي يبلغ عمر 18 فيما فوق، التقديم على البرنامج، ولكن يشترط إقامة الفرد في مسكن منفصل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية التسجيل وإنشاء حساب جديد في برنامج حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن الموضح Ca.gov.sa.

يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ملأ البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها (رقم الهوية، رقم الهاتف الجوال، تاريخ الميلاد).

بعد ذلك يتم استلام رسالة عبر رقم الهاتف الجوال المسجل به، خلال دقائق قليلة، تحتوي على كلمة المرور المؤقتة، لإتمام عملية التسجيل.

إكمال طلب التسجيل وكتابة البيانات المطلوبة منك في الأماكن المحددة.

ومن ثم يقوم المتقدم برفع الوثائق والمستندات المطلوبة.

بعد إتمام الطلب سوف يتم رفع كافة الوثائق.

الإقرار بصحة البيانات المقدمة، ومن ثم يتم تقديم طلب التسجيل.

سوف يتم التأكد ومراجعة البيانات.

توجيه خادم الحرمين الشريفين