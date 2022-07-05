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عمر شويل - جدة فتح باب التسجيل في حساب المواطن 1443 ، من أكثر المواضيع تداول في محركات البحث الآن هي الإعلان عن فتح أبواب التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، حيث يهتم كثيراً المواطنين السعوديين بكل ما يتعلق بهذا البرنامج الداعم المقدم من المملكة العربية السعودية بسبب حاجة بعض الفئات إلى زيادة دخلهم، وهذا كان هدف البرنامج منذ اليوم الأول الذي انطلق فيه، ومع التطرق إلى إحداث قرارات جديدة من خادم الحرمين الشريفين سوف نعرف عليها اليوم بالتفصيل من خلال هذا المقال على موقع ثقفني.

فتح باب التسجيل في حساب المواطن

قام الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم العديد من الخدمات لأبناء المملكة العربية السعودية هي خدمة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن من جديد، حيث جاء هذا القرار بعد الإعلان من خادم الحرمين الشريفين في تاريخ 4 من شهر يوليو الجاري لعام 2022م، وذلك بعد التعديلات التي طرأت عليه والذي قد تم إيقافه فترة زمنية وصلت للعامين وقد قام بذلك بعد أن تم وضع عددا من الشروط والخطوات من أجل التسهيل على كل من يرغب في التسجيل الإلكتروني للحصول عليه وقد تم إيداع المبلغ المالي المحدد لهذا البرنامج والذي وصل إلى ثمانية 8 مليار ريال سعودي حتى يتم كل من يتم قبول طلبه بالحصول على المبلغ المالي المحدد له.

وتأتي خطوات السجيل في البرنامج الداعم لكل من يرغب في التسجيل في برنامج حساب المواطن عليه القيام بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك حتى يتمكن من عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح، ومن هذه الخطوات اللازمة لذلك ما يلي:

القيام بالدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة ببرنامج حساب المواطن.

النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب ومنها: (تاريخ الميلاد بالتقويمين الهجري والميلادي إذا تطلب الأمر ذلك، رقم الهاتف الجوال له، رقم الهوية الوطنية له).

سيصل الشخص رسالة نصيه على رقم الهاتف الجوال الخاص به مدون بها كلمة مرور جديدة.

من خلال تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة به عليه القيام بإنشاء حساب إلكتروني على البرنامج.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

على الشخص القيام بتغيير كلمة المرور وتسجيل كلمة مرور جديدة حسب رغبته.

عليه التأكيد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي قام بتسجيلها.

اختيار أيقونة إدارة المرفقات والنقر عليها.

بعد ذلك سيظهر للشخص كافة المستندات والأوراق المطلوبة منه حتى يتم إتمام عملية التسجيل للطلب الذي قام بتسجيله.

عليه القيام برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتمثل في: (العنوان السكني لصاحب الطلب، بيانات التابعين له، الدخل الشهري الخاص به حتى يتم تحديد المبلغ المالي المحدد له من هذا الدعم المادي).

شروط التسجيل في حساب المواطن

لكل شيء قواعده وشروطه الخاصة لذلك فإن حساب المواطن يوجد لديه عدة شروط يجب أن يتم توافرها في المواطن السعودي الذي يرغب في التسجيل والاستفادة منه، حيث أنه يعتبر من أهم وأقوى وسائل الدعم التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين، وتتمثل الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم بالطلب حامل لبطاقة تنقل خاصه به إذا لم يكن يحمل الجنسية السعودية

أن يكون حاصل على الجنسية السعودية

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يستثنى من شرط الحصول على الجنسية السعودية إبن وابنة المواطنة والزوجة والزوج الغير سعوديين.

أن يكون المتقدم بالطلب غير مقيم في أي من دور الإيواء أو الرعاية الصحية الحكومية أو السجون السعودية وغيرها.

أن تكون جميع البيانات التي قام الشخص بتسجيلها متوافقة مع بياناته المسجلة في أي من الجهات ذات العلاقة ببرنامج حساب المواطن.

تسجيل عدد أفراد العائلة التي يعولها صاحب الطلب وأعمار التابعين _ في حالة إذا كان قد تعدي سنهم الثمانية عشر 18 عاما أو أقل من ذلك

وأخيراً من خلال موقعنا الإلكتروني قدمنا اليوم الكثير من التفاصيل الخاصة بفتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن بالشروط والخطوات التي تم وضعها اللازمة لعملية التسجيل حتى يتمكن كل من يريد الاستفادة من هذا البرنامج من عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح.