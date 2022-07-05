نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلـيَكُم.. ما هى شروط التسجيل في حساب المواطن الجديدة للفرد المستقل – العازب – المتزوج – النساء – الأرامل ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم في هذا المقال شروط حساب المواطن للفرد بعد فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن. والذي جاء بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. حيث يهدف حساب المواطن تقديم خدمات الإعانة لذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية. وذلك للراغبين في الحصول على دعم شهر من هذا البرنامج بهدف إعاناتهم على الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية. ولذلك الأمر فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأمر ملكي فتح التسجيل في حساب المواطن 1443. وفي السطور التالية نستعرض معكم آخر التفاصيل والمستجدات الأخيرة.

شروط حساب المواطن

شروط حساب المواطن للفرد بعد التسجيل. وفق التحديثات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وفق قرار ملكي من الملك سلمان والذي وافق على تخصيص مبلغ عشرون مليار ريال سعودي للمستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن. حيث تأتي هذه الزيادة الجديدة إثر تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم. وفي السياق ذاته ضمت الزيادة الجديدة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي. وفي الآتي نتناول معكم شروط حساب المواطن للفرد.

شروط التسجيل في حساب المواطن للفرد

وضع الهيئة القائمة على تنظيم البرنامج شروط حساب المواطن للفرد. والتي لابد أن يكون مستوفي لها بشكل كامل حتى يحصل على الدعم الشهري. إذ تعتبر شروط حساب المواطن للفرد من القوانين الرئيسية للبرنامج والتي لا يمكن أن تصرف للمستفيد إلا بإستيفائها. وذلك وفق رؤية المملكة 2023. والتي تهدف لتحسين الحالة الإقتصادية للأشخاص محدودي الدخل.

شروط التسجيل حساب المواطن

نستعرض معكم في الآتي شروط التسجيل حساب المواطن. والتي جاءت كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المستفيد من حساب المواطن حاصلًا على الجنسية السعودية.

كما يشترط الإقامة إقامته الدائمة في المملكة.

وجاء أيضًا من ضمن شروط التسجيل حساب المواطن ألا يقل سن الفرد المستفيد من نظام حساب المواطن عن عمر 18 عاماً.

ويشترط أيضًا أن يمتلك المستفيد مسكنًا منفردًا أو يكون من الأشخاص ذوي الدخل المحدود.

إضافة إلى ذلك يشترط أيضًا أن يثبت الفرد المستفيد من برمج حساب المواطن مسكنه المستقل كعقد الايجار أو أن إرفاق فاتورة كهرباء أو ماء.

وفي السياق ذاته جاء ضمن شروط التسجيل حساب المواطن ألا يكون المستفيد من البرنامج أعزب أو أرمل أو مطلق وليس له تابعين.

وفي الشرط الأخير من شروط التسجيل حساب المواطن أن لا يكون المستفيد مسجونًا أو موظفًا في مؤسسة حكومية داخل المملكة.

وقد يهمك التعرف على كم مبلغ الدعم الاضافي لحساب المواطن

شروط حساب المواطن للعزاب

يمكن الآن التسجل في حساب المواطن للعزاب بعد التعرف على الشروط المطلوبة للتسجيل وهى كالتالي:

يشترط أن يكون راغب التسجيل في حساب المواطن حاصلًا على الجنسية السعودية. ومقيم دائم بالمملكة.

والشرط الثاني من شروط حساب المواطن أن ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 18 عام.

أما الشرط الثالث فهو ألا يتجاوز دخل الشخص المتقدم بالطلب عن 2000 ريال سعودي .

إضافة إلى ذلك ألا يكون المتقدم مقيم في أي إيواء بالمملكة.

شروط حساب المواطن الجديد للمتزوج

شروط حساب المواطن الجديد للمتزوج. حددتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية للاستفادة من برنامج حساب المواطن للمتزوج. وجاءت كالتالي:

يُشترط أن يكون المواطن المتزوج سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بالدولة.

لا بد أن يتناسب دخل الفرد المتزوج مع حاسبة الدعم. والتي هى تشير إلى أن ارتفاع قيمة الدخل للفرد المتزوج يؤدي ذلك إلى نقص الدعم. بالإضافة إلى ذلك يتم احتساب إجمالي قيمة الدخل لأسرة الفرد المتزوج من خلال جمع رواتب الأفراد العاملين.

شروط التسجيل حساب المواطن للأرمله

نتعرف في الآتي شروط التسجيل حساب المواطن للأرمل والأرملة. واللذان يمكنهم التقدم في طلب الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن. وفي السياق ذاته وضعت وزارة الموارد البشرية شروط التسجيل لهذه الفئة كالتالي:

يشترط أن يكون الأرمل أو الأرملة المتقدم للحصول على الدعم حاملًا للجنسية السعودية.

إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الأرملة مقيمة دائمًا على الأراضي السعودية.

يجب ألا يقل سن رغم التسجيل في حساب المواطن عن 30 سنة عند تقديم الطلب.

يشترط إرفاق صورة لعقد الإيجار للسكن أو عقد التمليك له.

شروط حساب المواطن للنساء

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط التسجيل في حساب المواطن للنساء. وذلك حتى تتمكن من الحصول على الدعم المالي المقدم من المملكة بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين. حيث جاءت شروط حساب المواطن للنساء كالتالي:

يشترط حصول المرأة على الجنسية السعودية أو أن تكون من أب وأم سعوديين. مع شرط الإقامة الدائمة على أراضي المملكة.

ويأتي الشرط الثاني من شروط حساب المواطن للنساء. أن ترفق المرأة المتقدمة بالطلب كافة المستندات التي تبث إستقلاليتها وهي صك ملكية أو السكن الجامعي أو فاتورة كهرباء أو معهد الإدارة أو عقد إيجار .

كما يشترط ألا يتجاوز عمر المرأة المتقدمة بطلب التسجيل في حساب المواطن عن عمر ثمانية عشر (18) عام.

رقم حساب المواطن

رقم حساب المواطن خصصته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرد على كافة أسئلة واستفسارات المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن. والذي يعمل مجانًا دون دفع رسوم المكالمة من المستفيد. حيث تعمل رقم حساب المواطن الموحد المجاني وهو “19912” خلال أوقات العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع في المملكة العربية السعودية.