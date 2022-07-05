نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور التسجيل sbis.hrsd الشروط بعد صدور أمر ملكي بصرف دفعة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط الضمان الاجتماعي المطور التسجيل sbis.hrsd بالسجل المدني أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، حيث يتاح إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة التي تتمثل فقط في تعبئة وإدخال المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة لإكمال الملف الموحد بنسبة 100%، وذلك بعد أن أطلقت التنمية الاجتماعية ودشنت منصة خاصة لاستقبال طلبات التقديم على الضمان المطور وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النت بشكل إلكتروني، فليس هناك حاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان لتسجيل حساب جديد في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولكن يمكن إتمام عملية التسجيل من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور المرفق بالمقال.

رابط الضمان الاجتماعي المطور التسجيل sbis.hrsd

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور بشكل دائم ومستمر دون تحديد نهاية للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بالنسبة للمتقدمين الجدد للحصول على المعاش، أما بالنسبة للمسجلين بالنظام القديم ويحصلون على معاش الضمان وفق النظام السابق، فسيتم إغلاق باب التقديم في تاريخ الثلاثون من شهر أكتوبر المقبل.

وبذلك فقد أصبح من اليسير الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي بعد إجراء تعديلات جوهرية على معايير الاستحقاق وشروط الأهلية الخاصة به، فهو يختلف اختلافاً كبيراً عن النظام السابق، لكنه أصبح يشتمل على فئات لم تكن مستهدفة ببرنامج الضمان الاجتماعي القديم، ومرجع ذلك هو عدم الاعتماد على حالة المتقدم الاجتماعية أو العمر أو حالته الوظيفية، وإنما يعتمد فقط على الدخل الشهري.

علماً بأن الدخل الشهري المحتسب هو 50% فقط من الدخل المكتسب كالرواتب، بالإضافة إلى إجمالي الدخل الشهري غير المكتسب من البرامج الحكومية الأخرى، وقد تم استثناء الدعم من البرامج المساندة وذوي الإعاقة من الاحتساب عند حساب الضمان الاجتماعي المطور، كما تم الإعلان حديثاً عن ضرورة الإفصاح عن دعم حساب المواطن، ولكنه لن يحسب ضمن الدخل غير المكتسب، ويمكن الحصول على رابط التسجيل بالضمان من خلال التالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور التسجيل sbis.hrsd بالسجل (sbis.hrsd.gov.sa).

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية على جميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الضماني بضرورة التأكد من انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق قبل البدء في تقديم طلب جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1443، لذلك قمنا بتوفير الشروط الواجب توافرها في المتقدم بالنقاط التالية:

الإقامة الدائمة على أراضي المملكة خلال سنة قبل تاريخ التقديم.

أن يكون المتقدم حاملاً الجنسية السعودية باستثناء كلاً من (زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

يقل دخل المتقدم الشهري عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

الالتزام باستيفاء متطلبات الصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

ألا يكون مقيماً بأحد دور الرعاية التابعة للدولة.

لا يكون مالكاً لثروات وممتلكات عالية القيمة.

علماً بأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، ولكن هناك استثناء على هذه القاعدة وهي في حال وجود طالب يسكن خارج المدينة أو خارج المسكن لغرض الدراسة، فهنا يتم النظر إليه على أنه فرد من أفراد المقيمين بذات المسكن، وبناءً عليه، يتاح إضافته في الملف الموحد لعائل الأسرة دون قيد، ولكن يشترط فقط أن يبلغ عمره من 18 عام إلى 24 عام.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس الأخبار الملكية بالأمس الاثنين بتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ الرابع من شهر يوليو الجاري عن صدور أمر ملكي كريم يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

حيث أصدر أمر ملكياً بصرف إعانة مالية قدرها ملياري ريال فقط لمستحقي الدعم من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بواقع معاشاً إضافياً للمؤهلين بالدورة السابعة، وذلك لمواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار لبعض السلع والمنتجات على المستوى العالمي.

التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

فمن باب الحماية الاجتماعية تم إنشاء البرنامج، وعلى سبيل توصيل الدعم لمستحقيه ومراعاةً من خادم الحرمين الشريفين لأبنائه وبناته بالمملكة، تم صدور الأمر الملكي الكريم بصرف هذا المبلغ لمستفيدي الضمان الاجتماعي من مستحقي الزكاة، ويمكن الآن من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور التسجيل sbis.hrsd المرفق، تقديم طلب جديد في البرنامج.