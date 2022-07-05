كيف اعرف فصيلة دمى من توكلنا برقم الهوية في السعودية

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عمر شويل - جدة كيف اعرف فصيلة دمى من توكلنا عبر الوثائق الإلكترونية في عصرنا الحديث هذا اصبح بإمكان المواطن والمقيم في المملكة الآن تحديد فصيلة دمه إلكترونيا وهذا من خلال تطبيق توكلنا الذي ساعد في الحصول على معرفة فصيلة الدم المطلوبة في حال اذا لزم الأمر تعد من الخدمات التي أضافها تطبيق توكلنا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا وجاء ذلك وراء سعي حكومة المملكة السعودية بمطالبة جميع المواطنين بإضافة زمره دمهم إلى بياناتهم الشخصية لدى تطبيق توكلنا بهدف توفير الدعم الطبي بأسرع وقت ممكن في ما لو اجتاحه المواطن السعودي في حال تعرضه لقدر الله لحادث أو الإصابة يمكن الحصول على هذه الخدمة بكل سهولة كل ما يجب على المواطن السعودي هو التوجه إلى اقرب مخبر أو مستشفى لأجراء تحاليل الدم لمعرفة نوع فصيلة دمه ومن ثم إضافة فصيله الدم إلى تطبيق توكلنا.

كيف اعرف فصيلة دمي من توكلنا

يوجد العديد من المواطنين الذين لا يعرفون طريقه لمعرفه دمي ولكن من خلال اتباع الخطوات الأتية عبر تطبيق توكلنا يمكن الحصول على فصيلة دمه.

البدء في تحميل تطبيق توكلنا أولا. يجب تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمستخدم. النقر على أيقونة الملف الشخصي. ثم الضغط على فصيله الدم. وبعد الضغط على أيقونة التحديث. هنا يظهر فصيلة الدم الخاصة بالمستخدم على الشاشة أمامه.

كيف اعرف فصيلة دمي برقم الهوية السعودية

اصبح سهلا جدا على المواطنين أو المقيمين داخل حدود المملكة أن يعرفوا فصائل الدم الخاصة بهم وذلك بدون الحاجة لمغادرة منزلك وعبر الأنترنت فقط عن طريق تطبيق توكلنا برقم هويه المستخدم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يلزم تحميل تطبيق توكلنا على جوال المستخدم.

ينبغي تسجيل الدخول أولا إلى تطبيق توكلنا.

إدخال رقم هوية المستخدم في المكان المخصص لها.

وبعد إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب بالحقل المخصص.

الضغط على أيقونة التالي.

سوف ينتقل بك الموقع إلى الصفحة الرئيسية التي سجل عليها كافة بياناتك الشخصية.

كيفية تعديل فصيلة الدم في تطبيق توكلنا

يأتي تطبيق توكلنا بالعديد من الخدمات المتميزة للمواطنين فقد وفرصة تعديل فصيلة الدم بطريقة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب التوجه إلى تطبيق توكلنا الإلكتروني. لابد من تسجيل كافة البيانات الخاصة المواطن. ثم الضغط على أيقونة الملف الشخصي. وبعد الضغط على زر فصيلة الدم. والنقر على أيقونة التحديث ومتابعة الخطوات.

إلى هنا عزيزي القارئ انتهينا من هذا المقال والذي تعرفنا من خلاله على كيفية معرفة فصيلة دمى من تطبيق توكلنا 1443 لقد قدمنا لكم المعلومات عن طريق تطبيق توكلنا الذي من خلاله يمكنك معرفة فصيلة دمك وكيفية تعديل فصيلة الدم عبر تطبيق توكلنا وأيضا معرفة فصيلة الدم برقم الهوية السعودية.