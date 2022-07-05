نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان وحساب المواطن هو أحد القرارات التي صدرت مؤخراً من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهذا يعني أنه أمر ملكي واجب التنفيذ، وهذا لأن الحكومة السعودية وخاصةً سمو الأمير حريصين بشكل كبير على مصلحة المواطنين والمواطنات ويهمهم كثيراً أن تعيش جميع العائلات السعودية في مستوي جيد ويستطيعون مواجهة غلاء الأسعار وظروف المعيشة الصعبة وتعتبر المنحة ضمن حزمة من المساعدات الباغلة 20 مليار ريال سعودي وإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن ودعم المساعدات لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونستعرض الأن كافة المعلومات عن المنحة وطريقة التقديم للحصول علي الدعم.

صرف 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان وحساب المواطن

قررت الحكومة السعودية وضع مبلغ كبير في صورة منحة 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان وحساب المواطن، بالإضافة إلى بعض القرارات الأخري التي تصب في مصلحة المواطن السعودي وجاءت هذه القرارات لمواجهة الظروف الاقتصادية البيئية التي طرأت على المجتمع خاصةً في الآونة الأخيرة وتنص هذه القرارات على ما يأتي:

أمر الأمير بن سلمان بصرف مبلغ 20 مليار دولار لمواجهة مشكلة غلاء الأسعار.

يتم تخصيص منحة 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان وحساب المواطن من المبلغ الكلي.

تقرر إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن بناءاً على الضوابط التي أعلنتها الحكومة سابقآ.

يخصص مبلغ 408 مليار ريال سعودي لمستفيدي برامج دعم الماشية في المملكة.

نتائج أهلية حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1443ه‍

يمكنك الآن الاستعلام عن الأهلية من خلال منصة حساب المواطن، حيث صدرت نتائج الدفعة 56 من دعم حسابات المواطنين خلال شهر 6 لعام 2022 م، حيث يمكنك أيضاً من خلال هذا الموقع تقديم طلب اعتراض على أهلية المستفيدين وغيرها من الخدمات الأخري خاصةً بعد زيادة نسبة المبلغ إلى منحة 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان وحساب المواطن.

اعتراض نتائج اهلية حساب المواطن

أصبح الآن بإمكانك تقديم طلب اعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة حساب المواطن، ويجب عليك لإتمام هذه العملية اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يأتي:

ادخل على الموقع الخاص بمنصة حساب المواطن.

سجل دخولك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يمكنك إنشاء حساب جديد إذا كنت لا تملك واحداً على المنصة.

اختر أيقونة دراسة الأهلية ومنها يمكننا استعراض أسباب عدم الأهلية.

قم بتصحيح سبب الاعتراض ثم اختر تقديم طلب اعتراض من أسفل يسار الصفحة.

اعادة فتح التسجيل في حساب المواطن

لقد تم إيقاف العمل على التسجيل في حساب المواطن خلال عام 2022، وقد صدر قرار حديث بإمكانية العودة إلى التسجيل مرة أخري، هذا القرار خرج من المملكة على يد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تقديم المساعدات للأسر الفقيرة وشديدة الفقر من قبل الحكومة، حيث ازداد الأمر سوء بعد التدهور الاقتصادي الذي تعرضت له الدولة خاصةً بعد جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على ظروف المعيشة.

ما هو الغرض من منحة 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان وحساب المواطن ؟

الغرض من هذه المنحة أن يتم مساعدة المواطنين السعوديين على تحسين أحوالهم الاقتصادية والارتقاء بمستوى معيشتهم، وهذا نظراً للاهتمام الأمير محمد بن سلمان وحكومته بالمواطن السعودي وظروفه.

كيف يمكنني تقديم اعتراض على أهلية المستفيدين في نتائج حساب المواطن؟

تتيح لك الحكومة السعودية هذا الإجراء من خلال موقعها على الانترنت والذي يضم منصة حساب المواطن، والتي تمكنك من إنجاز العديد من الاجراءات والاستعلام عن نتائج أهلية المواطن.

هل يمكنني التسجيل في حساب المواطن؟

نعم، لقد أصبح الآن بإمكانك إعادة التسجيل في حساب المواطن بناءاً على قرار سمو الأمير محمد بن سلمان الذي صدر حديثاً بجانب مجموعة أخري من القرارات التي تصب جميعها في مصلحة المواطن.