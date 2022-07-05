نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2022 ومن هم المستفيدين وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين حول المملكة العربة السعودية عن حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وخاصة بعد إصدار أوامر ملكية تشمل كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد والقديم وأيضًا مستفيدي ي ومُربي صغار المواشي، حيث قامت بدراسة الأوضاع الأقتصادية عالمياً وعلى مستوى السعودية مما دفعها لتخصيص مبلغ لمواجهة ارتفاع الأسعار.

حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان الاجتماعي

صدر أمر ملكي من قبل خادم الحرمين يُشير إلى تخصيص 20 مليار سعودي لمواجهة تداعيات الأسعار داخل المملكة العربية السعودية لمساعدة الأشخاص على تلبية الاحتياجات الخاصة بهم، حيث خصص 2 مليار لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد أيضًا ومن المتوقع نزوله قريبًا في حساب المستفيدين، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن صرف المعاش الإضافي للضمان ولكن سيكون قبل نهاية العام الحالي.

من هم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد

حددت الوزارة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والتي تتضمن ما يلي:

كافة المواطنون السعوديون المقيمون بشكل دائم ومستمر.

المرأة الاجنبية ومتزوجة من مواطن سعودي.

أرملة المواطن السعودي وأبناء الأرملة التي كانت متزوجة من أجنبي.

كافة الأسر التي لا يوجد لها مُعيل واليتامى.

الأشخاص البالغين سن الشيخوخة ولا يُقدر على العمل سبب وجود عجز.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يُمكنك التسجيل في الضمان المطور عن طريق اتباع الآتي:

الانتقال إلى رابط الضمان المطور الجديد.

سجل دخول ثم أنقر على تسجيل جديد ثم أكتب البيانات.

الضغط على الموافقة ثم وافق على الموافقة.

النقر على خانة الملف الموحد ثم أكتب الببانات وتأكد منها.

النقر على تقديم البيانات ثم أضف في الخانات المخصصة لها.

انتقل إلى قائمة البرامج ثم حدد أيقونة التقديم.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي

لكي تتمكن من التواصل مع الضمان وفرت وزارة الموارد عدة طرق لذلك الأمر والتي جاءت على النحو التالي: