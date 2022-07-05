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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل الجديد في حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي والحاسبة التقديرية لحساب المواطن بالحد المانع للاستحقاق و”بيان توضيحي” في مفاجأة سارة أسعدت مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد، صدر الأمر الملكي الذي نشره الديوان الملكي السعودي، يوم الإثنين 4 يوليو 2022، واشتمل الأمر الملكي على تفاصيل تخص مستفيدين برنامج حساب المواطن من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي، وفور صدور أمر الملك سلمان أكدت وكالة الأنباء السعودية “واس” على صدر موقعها الإلكتروني على تفعيل الأمر الملكي الخاص بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال سعودي كدعم إضافي لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية مؤخرا، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية عالمياً، مما كان له أثر سلبي على المواطن السعودي، لذلك قام سمو ولي العهد “محمد بن سلمان” برفع الأمر للملك سلمان، وصد الأمر بصرف 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، على أن يتم تخصيص أكثر من نصف الدعم الإضافي والبالغ أكثر من 10.4مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

“اشتراطات” التسجيل الجديد في حساب المواطن لاستحقاق الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لم يتوقف على صرف دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن ومستحقي الضمان الاجتماعي، بل تعدى الأمر إلى فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك بناء على “التوجيه الملكي الكريم”، وبذلك اصبح التسجيل في حساب المواطن مُتاح وفق الشروط والضوابط ومعايير استحقاق برنامج حساب المواطن السابقة، أما عن تخصيص مبلغ الدعم الإضافي البالغ أكثر من 10.4مليارات ريال سعودي، فقد جاء كالتالي:

يتم تخصيص 8 مليار ريال دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

تخصيص408 مليون ريال كدعم مالي للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

تخصيص 2 مليار ريال تُصرف بديل عن مقطوعة الضمان التي تم إلغاؤها، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444.

تسجيل جديد في حساب المواطن الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن أكد عقب صدور الأمر الملكي الكريم، أكد أنه يمكن الاستعلام والتعرف على قيمة الاستحقاق التقريبية من خلال رابط حاسبة الدعم على موقع برنامج حساب المواطن الرسمي.

طريقة وكيفية وخطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

وتجدر الإشارة إلى أنه يلزم للتسجيل في برنامج حساب المواطن كمستفيد جديد، يجب القيام أولاً بإنشاء حساب جديد من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن/ وذلك باتباع الخطوات التالية:

موقع حساب المواطن الرسمي “كيف أضيف تابع في حساب المواطن”

تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي البوابة الإلكترونية.

إدخال رقم الهوية.

القيام بإدخال رقم الجوال.

تاريخ الميلاد.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله، وتحتوي الرسالة على كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

بعد إتمام التسجيل يمكنك القيام بتغيير كلمة السر، وكذلك مراجعة البيانات والإقرار بصحتها.

عليك بعد ذلك رفع وتحميل المستندات والوثائق لمطلوبة.

إضافة بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

الاستعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن بالهاتف الجوال

ومن الجدير بالذكر أن الدعم الإضافي إلي تم إقراره بالأمر الملكي الكريم جاء من حرص خادم الحرمين الشريفين على توفير حياة لكريمة لمواطنيه من أبناء الشعب السعودي، وتوفير الدعم اللازم لمشمولي مظلة الحماية الاجتماعية من الأسر المستحقة، والتي حدثت لها تأثيرات سلبية وتداعيات معيشية ناجمة عن الآثار المُترتبة على موجة التضخم العالمية، وجاء الدعم الإضافي أيضا بعد دراسة قام بها مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة والي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.

شروط التسجيل لجديد في برنامج حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أن أمر سلمان الملكي والذي وجه من خلالة بموافقته الكريمة على تخصيص مبلغ إضافي لزيادة المخزونات من السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك عبر تخصيصه لدعم مالي بمبلغ (20) مليار، منها مبلغ يتجاوز 10.4 مليارات ريال في صورة دعم نقدي لمستفيدي الضمان من برنامج حساب المواطن وكذلك لدعم صغار مربي المواشي.

موعد نزول إيداع حساب المواطن في الحسابات المصرفية

تقرر أن يتم التعجيل بصرف ونزول إيداع دعم برنامج حساب المواطن ليكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيت سيتم الصرف صباح يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، الموافق يوم 7 من شهر ذي الحجة، وذلك حتى يتمكن مستفيدي برنامج حساب المواطن من قضاء حوائجهم الأساسية قبل حلول الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

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