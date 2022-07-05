نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني من المنزل في المقال التالي
قدمت شركة الكهرباء السعودية نظام إلكتروني بسيط يساعد في الحصول على جميع المعلومات الخاصة بفاتورة الكهرباء، ويتم ذلك من خلال إستخدام رقم الهوية الخاص بالمواطن، وقد قامت بعمل العديد من الوسائل البسيطة الالكترونية ايضًا التي تساعد في سداد الفاتورة بدون الحاجة للذهاب إلى شركة الكهرباء والان من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على هذا الموضوع بشكل تفصيلي تابعونا الآن.
طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الموبايل اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا
يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة أو انتظار الفاتورة المطبوعة، ويتم ذلك من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة واتباع بعض الخطوات البسيطة التي لا تستغرق دقائق بسيطة وهي كالآتي:
- الدخول في البداية إلى موقع شركة الكهرباء السعودية.
- يتم بعد ذلك اختيار خدمة المشتركين.
- ثم يتبع بعد ذلك اختيار فاتورة الكهرباء الإلكترونية.
- إذا كان العميل مسجل من قبل في الموقع فيمكنه أن يقوم بإدخال الهوية والقمر السري الخاص به على الموقع.
- اما إذا كان العميل زائر فيتم الدخول الى خدمات الأفراد.
- يتم اختيار فواتيري، ثم يتم الضغط على الشهر المرغوب الحصول على فاتورة الكهرباء الخاصة به.
- سوف تظهر الفاتورة بشكل تفصيلي، وقيمة الاستهلاك الكامل للكهرباء خلال هذا الشهر، ويمكن للعميل طباعتها والاحتفاظ بها.
كيفية سداد فاتورة الكهرباء
أصبح من السهل على المواطنين سداد الفاتورة بشكل الكتروني بدون أي مجهود وذلك من خلال تطبيق الراجحي والتي تتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على تطبيق الراجحي على الهاتف المحمول.
- يتم ادخال اسم المسجل، والرقم السري.
- بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف، ثم اختيار كلمة المزيد.
- ثم اختيار بعد ذلك المدفوعات.
- ثم يتم اختيار الخدمات العامة وتسديد الفاتورة ويتم اختيار شركة الكهرباء.
- بعد ذلك يتم ادخال رقم الحساب الخاص للمواطن، أو رقم الاشتراك الخاص.
- ثم اختيار المبلغ المراد دفعه، وتأكيد المبلغ بعد ذلك، وسوف تصل رسالة على الهاتف لتأكيد الدفع بنجاح.
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