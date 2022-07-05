نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز الاضاحي في السعودية 1443 عبر موقع اضاحي www.adahi.org الشغال واسعار اضاحي عير الاضحى في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة حجز الاضاحي في السعودية 1443، يتزايد البحث عن طريقة حجز الاضاحي في السعودية 1443 بالتزامن مع اقتراب أولى أيام عيد الاضحى المقرر له يوم السبت القادم الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، حيث تم فتح باب حجز الاضاحي في السعودية 1443 عبر موقع اضاحي الالكتروني، الذي يتيح لك حجز الأضحية بشكل الكتروني بدلا من التوجه إلى الأسواق، حيث يقبل الالاف من المسلمين خلال عيد الاضحى بذبح الاضاحي اقتداءا بسيدنا ابراهيم عليه السلام، وسنشرح لكم خطوات حجز الاضاحي في السعودية 1443 في دقيقة.
طريقة حجز الاضاحي في السعودية 1443
أما عن طريقة حجز الاضاحي في السعودية 1443 عبر موقع اضاحي فهي سهلة وبسيطة، حيث يمكنك حجز الاضحية التي تريدها اونلاين بدون تعب لتوفر وقتك وجهدك مع تلك الخدمة، فقط قم باتباع ما يلي:
- قم بالدخول إلى موقع اضاحي.
- قم بتسجيل دخول عبر موقع أضحية، من خلال ادخال البيانات المطلوبة.
- قم بالضغط على كلمة “حجز موعد جديد”.
- الآن حدد عدد الاضاحي المراد شرائها، ثم اختار التاريخ والمسلخ.
- حدد الموعد المناسب لك للحضور إلى المسلخ لاستلام الأضحية.
- قم بسداد سعر الأضحية الكترونيا.
اسعار الاضاحي من الخرفان في السعودية 1443
ونوضح لكم اسعار الاضاحي من الخرفان في السعودية 2022، حيث يختلف السعر من خروف لآخر على حسب نوعه ووزنه، واليكم قائمة الاسعار:
- سعر خروف العيد من منصة إحسان يصل إلى حوالي 800 ريالًا سعوديًا.
- سعر الخروف السواكني يصل إلى حوالي 1200 ريالًا سعوديًا.
- سعر الخروف الروماني يصل إلى حوالي 1080 ريالًا سعوديًا.
- سعر الخروف النعيمي يصل إلى حوالي 1700 ريالًا سعوديًا.
- سعر الخروف البربري يصل إلى حوالي 860 ريالًا سعوديًا.
اسعار الاضاحي من العجول في السعودية 1443
من المعروف اسعار الاضاحي من العجول في السعودية 1443 مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الخراف، حيث سجل:
- سعر العجول الصغيرة حوالي 4000 ريالًا سعوديًا.
- سعر العجول الكبيرة حوالي 14000 ريالًا سعوديًا.
اماكن بيع الاضاحي في السعودية 1443
واطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، خدمة إلكترونية لحجز موقع بيع الأضاحي مؤقتًا في مدينة الرياض، موضحة أن البيع في تلك المواقع يكون من 5 إلى 12 من ذي الحجة 1443هـ، يكون في:
- حي الجنادرية في الأرض التي تقع شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
- ساحة السلام مول الواقعة عند تقاطع طريق الدائري الغربي مع طريق إسحاق.
- حي الملقا الذي يقع بالقرب من تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول إلى جهة الشمال.
- حي ظهرة لبن الواقع إلى الشرق من طريق الدائري الغربي، والعارض إلى الشمال من طريق الملك سلمان وتحديدًا بين طريق أبي بكر الصديق وطريق الملك عبدالعزيز.
- حي بدر في الأرض التي تقعُ بينَ شارع الخليفة المأمون وشارع أم عمارة.
- حي القادسية الواقع على طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز.
- حي المشاعل الواقع على شارع ابن ماجة.
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