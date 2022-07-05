نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للعقار طريقة التسجيل ورابط التسجيل.. بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة العامة للعقار طريقة التسجيل ورابط التسجيل.. بالتفصيل أتيحت اليوم منصة إحكام وذلك من قبل الحكومة السعودية، ومنصة إحكام هي عبارة عن ن منصة حكومية وظيفتها هي تسهيل التسجيل لمن يرغب في التسجيل بالهيئة العامة للعقارات بالسعودية.

ومن خلال التسجيل في هذه المنصة يمكنك الحصول على المزيد من الخدمات المضافة إلكترونيا.

كما أن هناك إجابات على جميع الاستفسارات التي تدور برأسك، بخصوص التراخيص التي تم الإعلان عنها مسبقا.

طريقة التسجيل في الهيئة العامة للعقار وإدارة الممتلكات

الهيئة العامة المختصة بالعقارات في المملكة العربية السعودية، قامت بتقديم عدة خدمات إلكترونية مستهدفة بها المواطنين السعوديين.

بالإضافة إلى المواطنين من الجنسيات الأخرى وكل من يرغب بالحصول على هذه الخدمات.

ولكي تقوم بالتسجيل بالطريقة الصحيحة على هذا الموقع، عليك الالتزام بالخطوات التالية والتي سنقوم بذكرها في السطور التالية.

في بداية الأمر عليك الدخول إلى رابط الهيئة العامة المختصة بالعقارات.

بعد الدخول على الرابط قم باختيار تسجيل الدخول، الموجودة في أعلى الصفحة بعد الدخول على الموقع.

وبعد اختيار تسجيل الدخول ستظهر أمامك صفحة جديدة قم باختيار إنشاء حساب.

سيطلب منك القيام بتسجيل جميع البيانات الخاصة بك مثل: الاسم ورقم البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك، ثم قم بإضافة رقم السر.

من الضروري أن تقوم بالضغط على الموافقة بالشروط والأحكام، وذلك لكي تتمكن من إتمام عملية التسجيل.

في الخطوة التالية ستقوم بالضغط على اختيار البيانات ثم قم بالانتقال لبريدك الإلكتروني. لكي تتمكن من تفعيل الحساب الخاص بك والذي قمت بتسجيل الدخول له مسبقا.

ثم يمكنك القيام بالدخول إلى قسم الخيارات للتعرف على الخدمات المقدمة لك، من قبل الهيئة العامة المختصة بالعقارات في المملكة العربية السعودية.

قم بإدخال رمز الدخول وذلك في أعلى الصفحة، ثم قم باختيار إنشاء حساب جديد.

يتم إدخال جميع البيانات اللازمة أمامك، ثم قم باختيار الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

التي ستظهر أمامك عن طريق القيام بإدخال رمز التحقق وقم بإدخال رمز التأكيد لتتم عملية التحقق بشكل صحيح.

ادخل على البريد الإلكتروني الخاص بك لكي تحصل على رمز تفعيل الحساب.

قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي هي عبارة عن رمز التعريف الشخصي، بالإضافة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

قم باختيار أيقونة اختيار إرسال طالب، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة، للتعديل أو البيانات الخاصة للملكية.

ثم قم بتحديد البيانات الخاصة بمقدم الطلب والتي تتمثل في العميل أو الممثل عنه أو تراث الشريك أو عمل.

قم بكتابة العنوان الشخصي بوضوح لممثل مقدم الطلب، ثم قم باختيار أيقونة حفظ.

آلية التواصل مع المديرية العامة للعقار

توفر المديرية العامة للعقار العديد من قنوات الاتصال للجميع للتواصل معهم وتقديم الطلبات والشكاوى، والتي بدأت من خلالها تحقيقات كثيرة تدور حول هذه القنوات:

يتم الاتصال عبر الهاتف على الرقم 8003030099

الاتصال بالفاكس عن طريق الهاتف +966118291999

أو يمكنك الذهاب إلى مقر الهيئة وعنوانها

وإذا اخترت الذهاب إلى المقر الرئيسي للمدرية، فستحتاج إلى إخبارنا بساعات العمل الرسمية للمركز.

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من 8:00 حتى 16:00.

الهيئة العامة للعقار

المديرية العامة للعقار هي إحدى الوكالات الحكومية الرئيسية في المملكة العربية السعودية وهي السلطة المختصة للتعامل مع القضايا العقارية في المملكة العربية السعودية وتطوير التشريعات المتعلقة بالعقار.

المؤسسة مسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة العقارية والإشراف على هذه الأنشطة بهدف تنمية مهارات العاملين في القطاع العقاري.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد حظيت خلال السنوات القليلة الماضية باهتمام كبير في قطاع العقارات لأهميته.

منصة الأحكام الإلكترونية

تساعدك منصة الأحكام الإلكترونية لإدارة العقارات في الولاية على تلقي مطالبات الملكية والتغييرات العقارية، وتأكيد مطالبات ملكية العقارات الخاصة بك، وإنشاء بيئة عقارية موثوقة وشفافة.

هذا يعزز التنمية الاقتصادية، ويمكّن المواطنين والظروف ترسيخ أملاكهم بما يحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين ويتيح لهم الاستثمار في العقارات والعمل بشكل منتظم وآمن وضمن حدود أحوال مسجدين أو عقارين حرمين مع مراعاة الشروط التالية لمن وخبراتهم ومجالات أخرى: