الشروط الأساسية لاستحقاق الأهلية من حساب المواطن

حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية يوضح في الفترة الأخيرة عن تطبيق جميع التعديلات الأخيرة الجديدة الخاصة ببرنامج حساب المواطن، علي أن يكون القرار الجديد بإعادة التسجيل وتخصيص مبلغ حوالي 8 مليارات ريال سعودي، وهذا الدعم المالي الشهري المتقدم، لنهاية العام المالي الجاري، وأضاف إلى ذلك كافه الضوابط الهامة المعلنة، علي أن يكون سوف يتم صرف الدفعة الجديدة للمواطنين السعوديين المستفيدين المكتملة طلباتهم بالمملكة، حيث أن نقوم بتوضيح الشروط الأساسية للاستحقاق والأهلية من برنامج حساب المواطن للمستفيدين، وهذا لكي يتم توفير التسجيل داخل البرنامج.

وقد تجد الإشارة إلى أن تم الموافقة من خلال الأوامر الملكية على تخصيص الدعم المادي الشهري لمبلغ يصل إلى حوالي 20 مليار ريال سعودي، وهذا لكي يتم مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها حوالي 10.4 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج حساب المواطن للمستفيدين، وبرنامج ريف لصغار مربي المواشي وصغار المزارعين والأسر الريفية الزراعية.

ومن المؤكد أن حساب المواطن تم انشاءة بالمملكة العربية السعودية لكي يتم حماية الأسر السعودية المستحقة أكثر احتياجاً بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية العديدة المختلفة، وبناءا على ذلك تسبب في عبئ إضافي على العديد من الفئات المستحقة، وأضاف إلى ذلك أن حساب المواطن يقوم بإعادة المنافع الحكومية للفئات المستحقة، مما أدي الي ذلك تشجيع الاستهلاك الرشيد، حيث ام هذا يقوم بتوجيه الدعم المادي الشهري بشكل فعال للفئات المستحقة العديدة، ولذلك سوف يتم توفير الدعم بشكل دوري ونقدي يحول مباشرة للمستفيدين والمستفيدات المستحقين بالمملكة .

شروط الاستحقاق والأهلية لمستفيدي حساب المواطن: