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عمر شويل - جدة كم يصرف حساب المواطن للفرد المستقل والتابع ورب الاسرة هو اكثر ما يراود السعوديين في اليوم الماضي، حيث قام الملك سلمان بإصدار عدد من القوانين وتحديث منظومة الدعم في حساب المواطن والسماح أيضا بصرف مكرمة لعي الأضحى لمستفيدي الضمان المطور، كما أعلن صرف مبالغ لصغار مربي الماشية لتعينهم على ارتفاع الأسعار والمشكلات التي واجهتهم بالفترة الأخيرة، ويقوم رقم اتصال وخدمة صوتك مسموع التابعة لبرنامج حساب المواطن فيها الرد على كل التساؤلات.

[كم يصرف حساب المواطن] تحديث برنامج المواطن السعودي 2022 رقم اتصال خدمة صوتك مسموع

قصة الـ 100 مليار في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/I1hpzdCukd — حساب المواطن (@citizenaccount) قصة الـ 100 مليار في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/I1hpzdCukd — حساب المواطن (@citizenaccount) August 10, 2021

تم تخصيص 10 مليارات ريال سعودي لكل من مستفيدي الضمان الاجتماعي، بالنظام القديم والمطور، وتحديث ورفع قيمة الدعم المقدم في برنامج حساب المواطن، وكان أبرز ما شغل المواطنين في الأوامر الجديدة أمرين:

رفع قيمة الدعم المقدم لرب الاسرة والفرد المستقل والتابع.

فتح باب التسجيل من جديد في البرنامج بعدما توقف منذ 2022.

تحديث شروط الاستحقاق للفرد المستقل.

رقم خدمة صوتك مسموع والاتصال بالبرنامج

كم يصرف حساب المواطن حسب التحديث الجديد

يمكن إضافة بيانات الدخل والتابعين على منصة حاسبة الدعم وسيتم الحساب أتوماتيكي قيمة معاش حساب المواطن.

يتم الاحتساب على قيمة الحد الأدنى لرب الاسرة على ألا يزيد عن 2000 ريال شهريا.

يكون رب الاسرة هو الذي يقوم بالتسجيل عن الاسرة.

بينما يقوم الفرد المستقبل بالتسجيل مع إثبات الاستقلالية.

يكون الاحتساب للفرد التابع أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

أما إذا كان الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

وتكون قيمة الدعم للفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

بينما يكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

تسجيل جديد في حساب المواطن 2022

يقوم المواطن بالدخول مباشرة على رابط تسجيل برنامج حساب المواطن يكون عليه تسجيل كافة بياناته الشخصية وبيانات الاسرة والدخل. يتم أيضا تسجيل بيانات الحساب المصرفي، الإيبان البنكي. يقوم تسجيل رمز التحقق ثم إرسال الطلب.

كم يصرف حساب المواطن وتحديث برنامج حساب المواطن 2022 رقم اتصال خدمة صوتك مسموع التي تقوم بتقديم الخدمات للراغبين في الاستعلام عن أي جزء من أجزاء التسجيل في مساعدات حساب المواطن ويقوم المواطنين بمتابعة الاتصال على الرقم المتاح او استخدام تطبيق حساب المواطن للتعرف على كل ما يخص المساعدات والرواتب ونحوها.

[كم يصرف حساب المواطن] تحديث برنامج المواطن السعودي 2022 رقم اتصال خدمة صوتك مسموع وهي التي يقوم المواطنين بالاختصار في الخطوات والاتصال المباشر عليها في أوقات العمل الرسمية لموظفي البرنامج، من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة، بالوقت المخصص للاتصال والاستعلام، كما قمنا في هذا المقال بشرح تفصيلي عن كل ما يهم المواطن السعودي من تحديثات جديدة ومنظومة للدعم بلغت 73% من قيمة الراتب القديم.