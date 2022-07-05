نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل علي جوال من موبايلي بالتقسيط واحدث عروض الجوال في موبايلي 20222 في المقال التالي

كيف احصل علي جوال من موبايلي بالتقسيط واحدث عروض الجوال في موبايلي وشروط تقسيط الجوال في موبايلي 2022 حيث تقوم شركة الاتصالات السعودية موبايلي بطرح العديد من الجوالات لعملائها عن طريق أنظمة تقسيط الجوالات في موبايلي وتتميز تلك الخدمة بالسرعة في إجراءات تقسيط الهواتف المحمولة وأيضا يتم طرح تلك الجوالات بأسعار مخفضة وطريقة سداد جوال موبايلي تناسب كافة الشرائح بالتقسيط المريح حسب رغبة العميل الذي قام بتقديم طلب تقسيط جوال من موبايلي 1444. شروط تقسيط الجوال من موبايلي أولا يجب ان يمتلك الشخص خط موبايلي مسجل باسمه داخل الشركة.

ايضا يجب ان يكون العميل من مشتركي باقات مفوتر التي تبدأ من 100 الي 400.

كذلك لموافقة الشركة علي تقسيط الجوال يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية.

ثم هناك لوائح ونصوص لعملية التقسيط يجب ان يكون العميل قادر علي سداد قيمة الجوال علي الدفعات المتفق عليها بنا فيها الضريبة المفروضة.

ايضا يقوم العميل بالتوقيع علي عقد إلزامي بقيمة الأقساط المتفق عليها. احدث عروض تقسيط الجوالات من موبايلي 2022 أولا عرض تقسيط الايفون 11 بذاكرة داخليه 64 من موبايلي قيمة القسط 120 ريال شهريا.

ايضا عرض تقسيط ايفون 11 بذاكرة داخلية 132 قيمة القسط 130 ريال شهريا.

ثم سعر ايفون 11 بالتقسيط من موبايلي بذاكرة داخلية 256 قيمة القسط 145 ريال شهريا.

كذلك لمعرفة أحدث عروض وأنظمة تقسيط الجوال من موبايلي يتم الاتصال علي رقم خدمة عملاء شركة موبايلي 1222.

ايضا يمكن معرفة عروض التقسيط من موبايلي من خلال ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة عروض الجوال الي رقم 1100. كيف احصل على جوال بالتقسيط من شركة موبايلي أولا يجب استيفاء شروط التقسيط من شركة موبايلي المذكورة بالمقال.

ثم الدخول علي رابط موقع شركة موبايلي الرسمي.

وبعد ذلك القيام بعملية تسجيل الدخول.

كذلك يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة.

ثم الدخول الي متجر موبايلي لعرض الجوالات التي تشملها الأقساط.

ولابد من كتابة مواصفات الجوال الذي تريده.

وبعد ذلك يتم تحديد الجوال المراد الحصول عليه من موبايلي بالتقسيط.

ايضا يجب الضغط علي خدمة تقسيط الجوال.

ثم اختيار طريقة التقسيط المناسبة للحصول علي جوال من موبايلي بالتقسيط. عمر شويل - جدة كيف احصل علي جوال من موبايلي بالتقسيط واحدث عروض الجوال في موبايلي 20222 - ثقفني

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