نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الاضاحي في السعودية للعيد 2022 وأماكن بيعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب عيد الأضحى كثيراً ويتجه الناس من ذبح الأضحية اتباع لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالأضحية من تعظيم شعائر الله ومن الأشياء التي قدمها الله من المسلمين، حتى يحتفلوا فيها بعيد الأضحى سمي بهذا الاسم لأن فيه تذبح الأضحية ويبدأ الذبح من بعد انتهاء الصلاة الخاصة بالعيد، إلى أن تغرب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق، ومن خلال مقالنا سنوضح إليكم معلومات عن اضاحي العيد 2022 في السعودية الأسعار وأماكن البيع.

أسعار الاضاحي في السعودية

يتوجه جميع المسلمين بالمملكة السعودية للأماكن التي تخصص لبيع الأضحيات ويقومون بذبحها بعد صلاة العيد اتباعاً للسنة النبوية وابتغاء لرضاء الله، والكثير يفضل ذبح الخراف لأن أسعارها تكون منخفضة عن العجول، وهناك بعض المسلمين يشتركوا مع بعضهم ويقومون بذبح الأبل أو حتى الأبقار، إذ أن هناك أنعام مذكورة تصح للتضحية، أما إن تحدثنا عن سعر هذه الأضحيات فلا يمكننا إعطاء سعراً واحداً، فهي تختلف إن كان خراف أو عجول، وإليكم أسعار الاضحيات فهي كالتالي:

أسعار العجول

إن العجول تجدها أحياناً حتى سبع منازل ولكن الخراف تكون لعائلة واحدة أسعار العجول عدد أكثر في السعر من أسعار الخراف، حيث أن أسعار العجول قد تصل حتى 14,000 ريال، وتكون مختلفة طبقاً لوزن العجل ومميزاته إلى جانب عوامل كثيرة يتم بها تحديد العجول الأفضل.

أسعار الخراف بالسعودية

إن الخراف الخاصة بالأضاحي في بعض الأحيان يبلغ سعرها 799 ريال من منصة إحسان، وهناك محلات جزارة يتوفر لديها الخرفان الروماني التي قد يصل الخروف فيها 1080 ريال، وهناك خراف بربري أسعارها تكون 855 ريال، وبإمكان المسلمين بالسعودية أن يشتروا الخروف الأسترالي 1200 ريال، أما الخروف السواكني يكون بحدود 1200 ريال، وبالنسبة لأسعار الخراف الكبيرة فقد يصلح حتى 2200 ريال والحجم المتوسط 1500 ريال أما الصغير 1200 ريال.

أماكن بيع الاضحيات

إن أمانة الرياض قد جعلت مسألة الاضحيات وشرائها بشكل سهل على المواطنين وتصرح عن الأماكن التي يتم فيها بيع الأضحيات، وإليكم أهم المناطق المتواجدة بالرياض لبيع الأضحية وهي كالآتي: